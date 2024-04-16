Авдеевка. Обстановка на 16.04.24. Новости с фронта — Карта СВО

Авдеевка. ВС РФ продолжают продвигаться в Новокалиново к северу от н.п. Авдеевка. По нашим данным, российским силам удалось продвинуться на север практически до перекрестка Степовой и Першотравневой улицы (трасса О0544). Западнее Авдеевки ВС России развивает успех в Семёновке, но село пока не освобождено, сражение в центральной части застройки. Бои у Нетайлово, Уманского, Бердычей, Новокалиново.

Несколько прояснилась обстановка на участке Бердычи – Семеновка, где также наступают ВС РФ. Под контроль российских сил перешла большая часть Семеновки, однако на северных окраинах сохраняется присутствие противника.

Кроме того, западная часть Бердычей под контролем противника. По видимому, вышедшие на окраины штурмовые группы ВС РФ были вынуждены откатиться за водоем ввиду сложностей со снабжением и контратак ВСУ со стороны улицы Казберова и руин сельскохозяйственного аэропорта.

Проблемой стало разрушение дамб, по которым шло сообщение в Бердычах. Фактически, с восточной на западную окраину и наоборот можно пройти лишь пешком или крайне медленно на технике, что в боевой обстановке, очевидно весьма сложно.

По-видимому, именно с этим и связана активизация атак в полях и посадках к северу от населенного пункта где весьма сложная минная обстановка.

Авдеевка. Обстановка на 16.04.24.

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По сводкам Министерства обороны РФ

На Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» активными действиями улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике 24-й, 47-й, 54-й и 115-й механизированных, 25-й воздушно-десантной и 68-й егерской бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новгородское, Уманское, Семеновка, Новокалиново и Очеретино Донецкой Народной Республики.

Кроме того, отражены семь контратак формирований 25-й воздушно-десантной, 71-й егерской, 59-й мотопехотной, 23-й и 115-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Уманское, Первомайское, Новобахмутовка и Бердычи Донецкой Народной Республики.

Противник потерял до 295 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины, в том числе БМП «Marder» производства ФРГ и четыре автомобиля.

В ходе контрбатарейной борьбы поражены: 155-мм самоходная артиллерийская установка М109 «Paladin» производства США, 152-мм самоходная артиллерийская установка «Акация», 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», три 122-мм гаубицы Д-30, 105-мм гаубица М102 производства США, а также станция радиоэлектронной борьбы «Хмара».

Общие потери противника за вчерашний день составили:

895 военнослужащих

7 единиц бронетехники, в том числе 2 танка

18 артсистем

40 единиц спецавтотехники

270 БпЛА

станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н»

станция радиоэлектронной борьбы «Хмара-2»

станция радиоэлектронной разведки «Пластун»

Уничтожен командно-наблюдательный пункт батальона 13-й бригады нацгвардии Украины. Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбито шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.

📊 Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 583 самолета, 270 вертолетов, 21137 беспилотных летательных аппаратов, 502 зенитных ракетных комплекса, 15789 танков и других боевых бронированных машин, 1266 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8884 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 21050 единиц специальной военной автомобильной техники.

Что говорит противник

Российские войска заняли садовое товарищество «Заря», уверенно про двигаясь к Новобахмутовке и Очеретино. Новые поражения ВСУ признают и украинские военные аналитики.

«На северном фланге направления Авдеевка российские войска заняли СТ «Заря», южнее от него закрепились вдоль дороги и вдоль лесополосы на восточной окраине ставка́ Гусятник севернее Бердычей. Продвижение на участке шириной до 2 км на глубину до 1.4 км». Вечером они писали, что «россияне продвигаются в западном направлении между Бердычами и СТ «Заря» с целью последующего удара в направлении западной части села Бердычи».

Работающий на ВСУ ресурс DS ещё 14 апреля сообщил, что «ВС РФ проводят штурмовые действия не только севернее Бердычей, но и в направлении Очеретино. Из-за провала позиций ВСУ между железных дорог позавчера русские теперь имеют возможность штурмовать садовое общество, где можно будет закрепиться в подвалах».

Защита США израильского неба вызвала зависть и гнев украинцев — Wall Street Journal

Зеленский выразил разочарование после того, как США и их союзники бросились защищать Израиль от массированного нападения Ирана. Украина просит США о защите от российских атак на фоне усиления ударов по объектам инфраструктуры.

Наши штурмовики разгромили врага и заняли опорник ВСУ на фронте у н.п. Авдеевка

Укрепления противника обнаружила разведка группировки войск «Юг». Получив координаты штурмовые подразделения скрытно приблизились к нему с нескольких направлений и стремительно атаковали. Огневую поддержку штурмовикам обеспечивали артиллерийские и танковые подразделения, а также операторы ударных дронов. Сломив сопротивление ВСУ, наши бойцы зачистили и заняли опорный пункт, улучшив положение группировки по переднему краю.

Интерактивная карта — Авдеевка

Использованы материалы ТГ «Рыбарь» и «Военная хроника».

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