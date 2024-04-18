Авдеевка. Обстановка на 18.04.24. Карта СВО

Авдеевка. Основной упор российских вооруженных сил сосредотачивается на северном фланге. Подразделения ВС РФ активно атакуют позиции противника на южных окраинах Новокалиново. Поступает информация о продвижении к перекрестку улиц Степовой и Першотравневой.

Так же имеются данные о расширении зоны контроля на севере от Бердычей в сторону Новобахмутовки и Очеретино расположенный на господствующей высоте-241, где ВС РФ продвинулись вдоль железной дороги и установили контроль над территорией подстанции «Очеретино-Тяговая» выйдя на восточные окраины населенного пункта.

В центральной части Авдеевского участка фронта отмечается продвижение в районе Семеновки, где российские силы контролируют большую часть населенного пункта, однако на северных окраинах сохранятся присутствие противника.

ВС РФ взяли почти в полное окружение группу украинских боевиков между Первомайским и Невельским. С мест сообщают, что ВСУшники «застряли» в полях между населенными пунктами.

В тоже время западная часть Бердычей находится под контролем ВСУ. Разрушение дамбы привело к затруднениям в снабжении с восточной на западную окраину Бердычей и создает сложности для передвижения военной техники и усложняет ситуацию в целом.

На южном фланге ведутся ожесточенные бои, где российские штурмовые группы пытаются прорваться к Уманскому и Нетайлово, вероятнее всего, с целью ослабить оборону противника и создать возможность для дальнейших маневров.

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Украинские военные аналитики:

«На Покровском направлении (ранее Авдеевское) российские войска заняли восточную часть Новокалиново и продвинулись на участке шириной до 2.5 км на глубину до 1.67 км».

«Севернее СТ «Заря» русские заняли две лесополосы на участке шириной до 1.51 км на глубину до 700 метров».

«В районе Бердычей, Семёновки и южнее Уманского сохраняется высокий темп боевых действий».

Генштаб ВСУ сообщает, что на Авдеевском направлении ВС РФ провели 19 атак в районах н.п. Семеновка, Новобахмутовка, Очеретино, Новокалиново, Яснобродовка, Нетайлово, Первомайское и Новоукраинка. Ожесточённые бои не прекращаются.

Авдеевка. Обстановка на 18.04.24.

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Новости с фронта

На Северском направлении российские войска наносят удары авиацией и FPV-дронами по опорным пунктам, живой силе и технике противника на подступах к Выемке, а также в Спорном и Верхнекаменском.

На Бахмутском направлении подразделения ВС РФ при штурмуют позиции противника районе училища №77 на восточной окраине Часов Яра. ВСУ проводят хаотичное минирование выездов из микрорайона Канал по направлению к городу.

На Запорожском направлении штурмовые группы ВС РФ закрепляются в восточной части Работино, откуда ранее были выбиты украинские формирования. Противник предпринял несколько контратак, однако закрепиться не смог и отступил на северную окраину.

По сводкам Министерства обороны РФ

На Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» активными действиями улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 24-й, 47-й и 59-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новгородское, Нетайлово и Карловка Донецкой Народной Республики.

За сутки отражены восемь контратак подразделений 25-й воздушно-десантной, 68-й, 71-й егерских, 23-й, 115-й механизированных бригад и 78-го отдельного десантно-штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Ленинское, Новокалиново, Первомайское, Уманское и Бердычи Донецкой Народной Республики.

Потери ВСУ за сутки составили до 330 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля и 122-мм гаубица Д-30.

📊 Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 583 самолета, 270 вертолетов, 21483 беспилотных летательных аппарата, 502 зенитных ракетных комплекса, 15798 танков и других боевых бронированных машин, 1267 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8935 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 21096 единиц специальной военной автомобильной техники.

Что говорит противник

Вражеские военные аналитики признают новые успехи армии России и публикуют карты, традиционно занижая продвижение наших войск:

«На Покровском (ранее Авдеевском) направлении россияне продолжают штурмовые действия на окраине посёлка Очеретино, который расположен на господствующей высоте 241 м».

«Российские войска продвинулись вдоль железной дороги к восточной окраине посёлка Очеретино и заняли территорию подстанции «Очеретино-Тяговая». Продвижение на участке шириной до 320 м на глубину до 1.27 км», — сообщали ресурсы противника утром.

«Также бои у южной окраины Новокалиново, где российская пехота атакует с двух направлений».

Штурмовые группы ЦВО продолжают давить в районе Бердычей, стремясь обойти село с севера, и в центральной части Семёновки.».

Bloomberg:

Украина переживает самый уязвимый момент за более чем два года конфликта, существует риск краха украинской обороны. Следующие месяцы станут самыми тяжелыми для ВСУ. Россия пользуется нерешительностью Запада в оказании помощи Украине. Она хочет отрезать Харьков от Украины: сменив тактику, пытается разрушить энергоснабжение города и запугать 1,3 млн. его жителей.

Politico:

Украине нужно мобилизовать все население, чтобы был шанс победить РФ. В Украине исчезли толпы молодых парней, которые шли добровольцами на фронт в первые месяцы войны. 650 тыс. мужчин боеспособного возраста покинули Украину, большинство — незаконно. Ни оружия, ни людей, ни боевого духа.

Картина, сложившаяся из десятков интервью с политическими лидерами, военными и простыми гражданами, — это картина страны, скатывающейся к катастрофе. Россия близка к достижению своих задач в войне, а Украину может спасти только чудо. Падение Часова Яра откроет ВС РФ плацдарм для наступления на Славянск и Краматорск.

Интерактивная карта — Авдеевка

Использованы материалы ТГ «Рыбарь» и «Военная хроника».

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