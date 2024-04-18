Авдеевка. Обстановка на 18.04.24. Карта СВО

Авдеевка. Основной упор российских вооруженных сил сосредотачивается на северном фланге. Подразделения ВС РФ активно атакуют позиции противника на южных окраинах Новокалиново. Поступает информация о продвижении к перекрестку улиц Степовой и Першотравневой.
Так же имеются данные о расширении зоны контроля на севере от Бердычей в сторону Новобахмутовки и Очеретино расположенный на господствующей высоте-241, где ВС РФ продвинулись вдоль железной дороги и установили контроль над территорией подстанции «Очеретино-Тяговая» выйдя на восточные окраины населенного пункта.
В центральной части Авдеевского участка фронта отмечается продвижение в районе Семеновки, где российские силы контролируют большую часть населенного пункта, однако на северных окраинах сохранятся присутствие противника.
ВС РФ взяли почти в полное окружение группу украинских боевиков между Первомайским и Невельским. С мест сообщают, что ВСУшники «застряли» в полях между населенными пунктами.
В тоже время западная часть Бердычей находится под контролем ВСУ. Разрушение дамбы привело к затруднениям в снабжении с восточной на западную окраину Бердычей и создает сложности для передвижения военной техники и усложняет ситуацию в целом.
На южном фланге ведутся ожесточенные бои, где российские штурмовые группы пытаются прорваться к Уманскому и Нетайлово, вероятнее всего, с целью ослабить оборону противника и создать возможность для дальнейших маневров.
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Украинские военные аналитики:
- «На Покровском направлении (ранее Авдеевское) российские войска заняли восточную часть Новокалиново и продвинулись на участке шириной до 2.5 км на глубину до 1.67 км».
- «Севернее СТ «Заря» русские заняли две лесополосы на участке шириной до 1.51 км на глубину до 700 метров».
- «В районе Бердычей, Семёновки и южнее Уманского сохраняется высокий темп боевых действий».
Генштаб ВСУ сообщает, что на Авдеевском направлении ВС РФ провели 19 атак в районах н.п. Семеновка, Новобахмутовка, Очеретино, Новокалиново, Яснобродовка, Нетайлово, Первомайское и Новоукраинка. Ожесточённые бои не прекращаются.
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Авдеевка. Обстановка на 18.04.24.
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Новости с фронта
На Северском направлении российские войска наносят удары авиацией и FPV-дронами по опорным пунктам, живой силе и технике противника на подступах к Выемке, а также в Спорном и Верхнекаменском.
На Бахмутском направлении подразделения ВС РФ при штурмуют позиции противника районе училища №77 на восточной окраине Часов Яра. ВСУ проводят хаотичное минирование выездов из микрорайона Канал по направлению к городу.
На Запорожском направлении штурмовые группы ВС РФ закрепляются в восточной части Работино, откуда ранее были выбиты украинские формирования. Противник предпринял несколько контратак, однако закрепиться не смог и отступил на северную окраину.
По сводкам Министерства обороны РФ
На Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» активными действиями улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 24-й, 47-й и 59-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новгородское, Нетайлово и Карловка Донецкой Народной Республики.
За сутки отражены восемь контратак подразделений 25-й воздушно-десантной, 68-й, 71-й егерских, 23-й, 115-й механизированных бригад и 78-го отдельного десантно-штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Ленинское, Новокалиново, Первомайское, Уманское и Бердычи Донецкой Народной Республики.
Потери ВСУ за сутки составили до 330 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля и 122-мм гаубица Д-30.
📊 Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 583 самолета, 270 вертолетов, 21483 беспилотных летательных аппарата, 502 зенитных ракетных комплекса, 15798 танков и других боевых бронированных машин, 1267 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8935 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 21096 единиц специальной военной автомобильной техники.
Что говорит противник
Вражеские военные аналитики признают новые успехи армии России и публикуют карты, традиционно занижая продвижение наших войск:
- «На Покровском (ранее Авдеевском) направлении россияне продолжают штурмовые действия на окраине посёлка Очеретино, который расположен на господствующей высоте 241 м».
- «Российские войска продвинулись вдоль железной дороги к восточной окраине посёлка Очеретино и заняли территорию подстанции «Очеретино-Тяговая». Продвижение на участке шириной до 320 м на глубину до 1.27 км», — сообщали ресурсы противника утром.
- «Также бои у южной окраины Новокалиново, где российская пехота атакует с двух направлений».
Штурмовые группы ЦВО продолжают давить в районе Бердычей, стремясь обойти село с севера, и в центральной части Семёновки.».
Bloomberg:
Украина переживает самый уязвимый момент за более чем два года конфликта, существует риск краха украинской обороны. Следующие месяцы станут самыми тяжелыми для ВСУ. Россия пользуется нерешительностью Запада в оказании помощи Украине. Она хочет отрезать Харьков от Украины: сменив тактику, пытается разрушить энергоснабжение города и запугать 1,3 млн. его жителей.
Politico:
Украине нужно мобилизовать все население, чтобы был шанс победить РФ. В Украине исчезли толпы молодых парней, которые шли добровольцами на фронт в первые месяцы войны. 650 тыс. мужчин боеспособного возраста покинули Украину, большинство — незаконно. Ни оружия, ни людей, ни боевого духа.
Картина, сложившаяся из десятков интервью с политическими лидерами, военными и простыми гражданами, — это картина страны, скатывающейся к катастрофе. Россия близка к достижению своих задач в войне, а Украину может спасти только чудо. Падение Часова Яра откроет ВС РФ плацдарм для наступления на Славянск и Краматорск.
Интерактивная карта — Авдеевка
Использованы материалы ТГ «Рыбарь» и «Военная хроника».
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