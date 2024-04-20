Авдеевка. Обстановка на 20.04.24. Карта СВО

Авдеевка. Силы группировки «Центр» с приданными подразделениями 1-го армейского корпуса держат отличный темп, продвигаясь за н.п. Авдеевка, продолжая продвижение в Очеретино и Новокалиново, теперь они подошли и к Новобахмутовке.

Бои на восточных окраинах Нетайлово продолжаются. Также ВС РФ расширили зону контроля к югу от н.п. Первомайское. В Яснобродовке идут позиционные бои. Продолжаются бои у юго-восточных окраин поселка Уманское. Сам поселок пока полностью под противником.

До 70-75% поселка Семеновка под контролем российских войск. Противник сохраняет присутствие в северной и северо-западной части н.п., а также в посадках к западу от него. Противник сохраняет присутствие в северо-западной части н.п. Бердычи. До 75-80% поселка — под контролем российских войск. К северу от Бердычей ВС РФ несколько расширили зону контроля на запад.

ВС РФ продвинулись и закрепились в юго-восточной части Очеретино. Противник спешно перебрасывает резервы к населенному пункту, чтобы не допустить потери поселка, что будет означать фактический прорыв следующей линии обороны ВСУ после потери линии Тоненькое—Бердычи. Также ВС РФ прощупывают оборону противника на ближних подступах к н.п. Новобахмутовка.

ВС РФ продолжают поддавливать противника в поселке Новокалиново. Противник между тем укрепляет оборону н.п. Керамик, где намеревается держаться после потери н.п. Новокалиново.

Ожидается прибытие на Авдеевский участок фронта 2-3 бригад ВСУ для укрепления прогибающегося фронта и компенсации тяжелых потерь в последние недели.

Авдеевка. Обстановка на 19.04.24

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Новости с фронта

Российские войска нанесли удары по транспортной инфраструктуре противника в Днепропетровске, Павлограде и Кривом Роге, а также порту Южный в Одесской области. В Ставропольском крае вследствие технической неисправности разбился стратегический бомбардировщик Ту-22 М3.

На Бахмутском направлении продолжаются ожесточенные бои на восточной окраине Часов Яра, а также на окраине Богдановки и в районе Клещеевки.

На Донецком направлении продолжаются бои в Красногоровке. Российские войска наступают в районе Первомайского в направлении Нетайлово.

На Угледарском направлении российские войска штурмуют западные окраины Новомихайловки. На рубеже Сладкое — Новомихайловка ВС РФ незначительно продвинулись вперед.

На Запорожском направлении значительных изменений боевой обстановки нет. К северу от Работино противник накапливает резервы для возможной контратаки.

На Херсонском направлении украинские морпехи сохраняют присутствие в Крынках. Продолжаются практически ежедневные попытки ВСУ перебросить подкрепления в село на лодках.

По сводкам Министерства обороны РФ

На Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» в ходе активных действий освободили населенный пункт Первомайское Донецкой Народной Республики и продолжили продвижение в глубину обороны противника.

При поддержке ударов авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены 53 контратаки штурмовых групп девяти бригад противника в районах населенных пунктов Ленинское, Новгородское, Новокалиново, Бердычи, Уманское и Нетайлово Донецкой Народной Республики.

За неделю на данном направлении ВСУ потеряли более 2170 военнослужащих, семь танков, 13 боевых бронированных машин, 35 автомобилей, 19 орудий полевой артиллерии, в том числе две самоходные артиллерийские установки M109 «Paladin» и гаубицу М777 производства США.

📊 Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 590 самолетов, 270 вертолетов, 21882 беспилотных летательных аппарата, 506 зенитных ракетных комплексов, 15802 танка и других боевых бронированных машин, 1267 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8981 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 21143 единицы специальной военной автомобильной техники.

Что говорит противник

Украинские военные аналитики снова признают успехи ВС РФ, публикуя карты с продвижением:

«На Покровском направлении (бывшее Авдеевское) российские войска продвинулись в восточной части Новокалиново на глубину до 250 метров.

На восточной окраине Очеретино продолжаются активные боевые действия в районе подстанции «Очеретино-Тяговая»», — пишут они, снова занижая продвижение наших подразделений.

«Россияне продвинулись на 100 м в окрестностях Новобахмутовки (А), за село начались бои; и на 200 м в Новокалиново», — сообщают другие ресурсы противника.

«Севернее СТ «Заря» русские заняли две лесополосы на участке шириной до 1.51 км на глубину до 700 метров».

В районе Бердычей, Семёновки и Уманского также не прекращаются бои.

Генштаб ВСУ сообщает, что у н.п. Авдеевка ВС РФ провели 26 атак в районах н.п. Новокалиново, Очеретино, Бердычи, Уманское, Первомайское, Невельское, стремясь вытеснить ВСУ с занимаемых рубежей..

Интерактивная карта — Авдеевка

Использованы материалы ТГ «Рыбарь» и «Военная хроника».

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