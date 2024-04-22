Авдеевка. Обстановка на 22.04.24. Новости с фронта

Авдеевка. Российские войска стремительно продавливают оборону противника к северу от Авдеевки. Штурмовые группы ВС РФ взяли под полный контроль железнодорожную станцию Очеретино, продвинувшись вдоль улицы Железнодорожной на 1,2 километра на северо-запад. Российские войска закрепляются также вдоль улиц, расположенных южнее ж/д станции.

На данный момент сведений о контроле над северной частью поселка за железной дорогой нет. В окрестностях есть еще несколько основательных зданий, на которые можно опереться в обороне: территория кирпичного завода «Альтком», школа и местный водоканал. Основные бои сейчас идут в районе железнодорожного вокзала. Попытки противника выбить российских штурмовиков из города успеха на имели. ВС РФ закрепились в городе и продолжают расширять зону контроля в его юго-восточной части.

Обстановка развивается динамично, и не исключено, что ВСУ не хватит сил сдерж50ать натиск российских войск. Если украинские формирования потеряют контроль над населенным пунктом, то падение Новобахмутовки и Новокалиново будет лишь вопросом времени.

Авдеевка. Обстановка на 22.04.24

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Новости с фронта

За прошедшие сутки ВС России продолжили нанесение ударов по объектам в тыловых районах противника в «повседневном режиме». В Харьковской области уничтожена еще одна система ПВО, в Одесской области также поражены цели, длительное время горела припортовая инфраструктура коммерческих предприятий.

На Херсонском направлении изменений характера боевых действий нет: ВСУ присутствуют в Крынках и у Антоновского моста, идут взаимные артиллерийские удары и применение дронов, ВС России особое внимание уделяют уничтожению лодок противника.

На Запорожском фронте ВСУ уже системно контратакуют в центре Работино и северо-западнее Вербового. ВС России наносят удары по атакующим порядкам противника на подходе, задействуют тяжелые огнеметные системы, артиллерию и ФАБ с УМПК, в т.ч. для уничтожения живой силы и техники врага у Орехова. Дроны ВСУ контролируют дорогу Токмак-Пологи и наносят ежедневные удары по нашей технике.

На Южно-Донецком направлении ВСУ выбиты из Новомихайловки, сообщали о зачистке западных окраин. Идет наступление ВС России в Красногоровке атакуют с южной стороны, идут тяжелые бои.

Северо-Западнее Авдеевки наши войска наступают на Очеретино и Новокалиново, закрепляясь на южных окраинах неселенных пунктов. ВСУ готовит рубежи обороны в Керамике.

У Часов Яра продолжаются тяжелые бои. Город под ударами нашей артиллерии и штурмовой авиации, силы ПВО противника здесь истощены. Несмотря на присутствие ВС России в восточной окраине города, основной задачей наших войск выглядит выход севернее и южнее к водоканалу.

Продолжаются бои у Белогоровки и Тернов.

В Курской области продолжаются обстрелы ВСУ приграничного Тёткино. В Белгородской области под ударами артиллерии и дронов нацистов Белгородский, Борисовский, Волоконовский, Корочанский, Красногвардейский, Краснояружский, Чернявский, районы, Валуйский, Шебекинский, Яковлевский и Грайворонский городские округа.

По сводкам Министерства обороны РФ

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение и отразили девять контратак штурмовых групп 25-й воздушно-десантной, 68-й, 71-й егерских, 59-й мотопехотной, 24-й, 47-й, 100-й и 115-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Первомайское, Семеновка, Нетайлово и Бердычи Донецкой Народной Ресублики.

ВСУ потеряли до 365 военнослужащих, боевую машину пехоты «Marder» производства ФРГ, 12 автомобилей, 122-мм гаубицу Д-30, а также три станции радиоэлектронной борьбы: «Нота» и «Буковель-AD».

📊 Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 592 самолета, 270 вертолетов, 22529 беспилотных летательных аппаратов, 508 зенитных ракетных комплексов, 15817 танков и других боевых бронированных машин, 1269 боевых машин реактивных систем залпового огня, 9040 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 21232 единицы специальной военной автомобильной техники.

Что говорит противник

Основное из выводов американского Института изучения войны — ISW

▪️Российские войска продвинулись в районе Кременной и Авдеевки, а также в районе границы между ДНР и Запорожской областью.

▪️Военно-морские силы России и Китая подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве.

▪️Американский сенатор Уорнер сообщил, что военная помощь США Украине, включая ракеты дальнего радиуса действия ATACMS, поступит в Украину “к концу недели”, если Сенат примет законопроект 23 апреля.

Помощь США может дать Украине передышку, но не изменит ситуацию на поле боя — Bloomberg

▪️Помощь бросает спасательный круг для осажденных украинских вооруженных сил, хотя сама по себе она вряд ли сможет переломить ход войны.

▪️Для дальнейшего развития усилий Киева необходима дополнительная помощь, «а это трудная перспектива в США из-за сопротивления республиканцев в Конгрессе».

▪️Ключевой вопрос — смогут ли США выделять Украине оружие в 2025 году, пишет издание.

Интерактивная карта — Авдеевка

Использованы материалы ТГ «Рыбарь» и «Военная хроника».

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