Авдеевка — Очеретино — Новокалиново. Обстановка на 26.04.24. Карта боевых действий

Авдеевка — Очеретино — Новокалиново. В Очеретино продолжается зачистка, противник серьезных усилий вернуть контроль над утраченным поселком не предпринимает. Основные позиции у противника находятся к западу от поселка. Также сохраняется некоторое присутствие ВСУ в северо-западной части поселка. Новобахмутовка перешла под контроль ВС РФ, в поселке заканчивается зачистка. Серьезных боев за нее фактически не было.

Противник фактически отошел из Соловьево. ВС РФ продовинулись в центральную часть поселка. Основные позиции ВСУ пытаются оборудовать западнее и юго-западнее Соловьево. В ближайшее время поселок полностью перейдет под контроль ВС РФ.

Продолжается штурм Новокалиново. В Керамик наши войска пока не заходили. Есть неподтвержденные сообщения о просачивании российских штурмовиков на окраины Архангельского. Если это так, то это намекает на то, что целостная оборона между Очеретино и Архангельским у противника отсутствует. Потеря Архангельского означает скорую сдачу Керамика и Новокалиново.

В северо-западной части Бердычей еще продолжаются бои, как и в посадках в районе Семеновки. Противник несмотря на обрушение фланга здесь ожесточённо сопротивляется неизбежному. На данный момент ВСУ, видя продвижение ВС РФ в направлении Очеретино, направило 47-ю ОМБр (с левого фланга) и 115-ю ОМБр (с правого фланга), чтобы остановить продвижение русской армии. Но ни одна из контратак не увенчалась успехом. Суммарно с 18.04 ВСУ на этом участке потеряло порядка 400 своих солдат убитыми и ранеными.

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Карта боевых действий 26.04.24. (н.п. Очеретино — динамика)

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Как российская армия брала Очеретино: оценка западных экспертов (Военная хроника) Внезапно правдивым материалом о продвижении ВС РФ разродился американский Forbes. В нём сказано, что в момент прорыва фронта украинские командиры начали паниковать и совершили ряд роковых ошибок, в том числе, бросили в бой наименее подготовленные соединения. Примечательно, что партию первой скрипку в провале обороны на этом участке сыграла 47-я ОМБр ВСУ «Магура» (действия которой в материале старательно «отмывают», мол, они ни в чём не виноваты). Это подразделение ранее провалило наступление на Работино, после чего не смогло помочь удержать Авдеевку, потеряли под Бердычами несколько танков M1 Abrams и теперь действия мехбригады стали причиной обвала обороны на соседнем с Авдеевкой участке. Затыкать дыры в обороне, появившиеся благодаря 47-й ОМБр, должна была 115-я ОМБр ВСУ, но после вывода «Магуры» с ранее занимаемых позиций командование 115-й бригады предпочло бросить передовой укрепрайон. Оставшиеся на позициях без связи и огневой поддержки военнослужащие ВСУ быстро оценили обстановку и бросили позиции в нарушение приказа (из-за этого бригада в ближайшее время, скорее всего, будет расформирована, а командиров взводов и рот после событий в Очеретино активно «хватает» СБУ). Воспользовавшись тем, что командование «Магуры» перестало понимать, как нужно действовать, а 115-я ОМБр ушла с позиций в закат, 30-я ОМСБр ВС РФ рванула вперёд вдоль железной дороги и с ходу захватила значительную часть Очеретина. Чтобы сдержать российские войска, в бой была брошена 100-я ОМБр ВСУ. Недавно сформированная бригада была плохо оснащена и практически не имеет на вооружении тяжёлой техники, однако получила приказ на выполнение задачи, похожей на наступление под Работино — зайти в Очеретино и выбить российские войска. Однако в действительности провал обороны ВСУ на этом участке был настолько серьёзным, что только ценой колоссальных потерь удалось замедлить дальнейшее продвижение российской армии по ключевым высотам в сторону села Прогресс — в 8 км от Очеретина. Иначе говоря, российские войска прошли Очеретино и двинулись дальше, что автоматически означает отсутствие какой-либо обороны за пределами посёлка. Особую роль в прорыве сыграла 90-я танковая дивизия ВС РФ, из-за действий которой, как отмечают американцы, «рывок по фронту может перерасти в полноценный прорыв». В целом боеспособность ВСУ на очеретинском участке фронта оценивается как откровенно низкая. Большинство экспертов в США и странах западной Европы признают, что действия (точнее, бездействие) украинских войск «будут иметь серьёзные последствия».

Освобождение Соловьево на фоне боёв на западной окраине Очеретино создаёт весьма печальные перспективы для украинских формирований, поскольку Соловьево размещено на балке Очеретино, что являлось естественным укреплением. После окончания зачистки российские войска могут додавить Очеретино, атаковав позиции ВСУ с юга, а также продвинуться вдоль посадок и балки к Новопокровскому, что также создаст угрозу остаткам противника в Бердычах.

Кадры штурма Соловьёво (Очеретино)

Группировка войск «Хортица» ВСУ публикует кадры, подтверждая, что после освобождения Новобахмутовки самарская 15-я бригада ЦВО уже вчера вошла в Соловьёво, начав зачищать дома. По последним данным, населённый пункт практически под контролем армии России.

Красногоровка. Перспективы и реальность

Начало штурма Красногоровки — это серьёзный шаг к созданию ровной линии обороны, и, разумеется, развитие дальнейшего продвижения с перспективой штурма н.п Горняк, Кураховка и самого города Курахово. И, конечно же, один из важных моментов занятия этого н.п — обеспечение северного фланга. Красногоровка — на линии фронта с 2014 года, город хорошо укреплён и подготовлен. Продвижение на Красногоровку началось после освобождения Марьинки.

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В ходе наступления наши войска заняли всю южную часть города Красногоровка и теперь прорвались практически к центру, подняв флаг над превращённым в крепость ВСУ «Красногоровским огнеупорным заводом». В течении двух часов артиллеристы ВС РФ интенсивно обстреливали гóрод из ствольной и реактивной артиллерии, после чего перешли к штурму с двух направлений при поддержке более десятка единиц бронетехники. Есть продвижение в южной и юго-восточной частях Красногоровки на участке шириной до 1.85 км на глубину до 1 км. Кирпичный завод — это центр Красногоровки, основной объект обороны, остались небольшие очаги, в ближайшее время город может быть освобождён.

Вражеские военные источники из «каждого утюга» говорят о возможном развале фронта, подконтрольного ВСУ в зоне СВО, уже этим летом. И что Россия «как никогда близка к своим целям».

Штурм Красногоровки

Видео штурмовых действий танкистов 5-й бригады, которые на полном ходу влетают в Красногоровку при участии «Царя Мангала», который подорвался на мине и был эвакуирован на ремонт. Десант на танке и БМП смог пробиться к Огнеупорному заводу, где вчера закрепился, вывесил флаг и начал зачистку прилегающих построек. Все это сопровождается активным огнем нашей артиллерии и танков, а также ответным огнем противника. В городе видны пожары и множественные прилеты, в том числе и кассетных боеприпасов. Штурмовики шли в самый огонь.

Обстановка на фронтах по состоянию на 26.04.24

Российские войска продолжают методично наносить удары по объектам противника. В Смеле Черкасской области, в Балаклее Харьковской и в Удачном на территории временно оккупированной части ДНР поражена железнодорожная инфраструктура, а на окраине Днепропетровска целью стала территория одной из бывших военных частей, вновь обжитая ВСУ.

На Бахмутском направлении продолжаются бои в микрорайоне Канал. За счет переброски резервов и минирования местности противник пока еще удерживает позиции на восточных окраинах Часов Яра. В районе Ступок-Голубовских-2, западнее Красного и в Клещеевке идут встречные боестолкновения.

На Авдеевском направлении у противника продолжается локальный коллапс обороны. ВС РФ освободили Соловьево, ВСУ отступили дальше на запад в направлении села Сокол. К вечеру ВС РФ зачистили северную окраину Очеретино, откуда противник отступил в Архангельское, где на данный момент идут бои.

На Донецком направлении российские войска штурмуют промзону Красногоровки, зайдя на территорию огнеупорного завода. На данный момент бои идут непосредственно в промзоне, но учитывая количество строений и их площадь штурм едва ли будет быстрым.

На Херсонском направлении ситуация изменений не претерпела. Кроме Крынок и района у Антоновского моста активные действия обе стороны ведут на островах в пойме р. Днепр. Дроны ВСУ минируют острова с тяжелых дронов, продолжаются обстрелы мирного населения: в н.п. Днепряны Новокаховского округа погибли двое мирных жителей, в городе Таврийске у ребёнка 12 лет осколочные ранения шеи. Новая Каховка атакована множеством FPV.

На Запорожском фронте тяжелые бои у Работино. Постоянные многомесячные попытки ВС России взять населенный пункт с более низкой, южной части села без всякого манёвра, в отличие от иных участков фронта, безрезультативны, но даются нашей Армии крайне высокой ценой. Северо-западнее Вербового ВСУ стягивают резервы и усиливают оборону.

На Южно-Донецком направлении бои в Красногоровке, в её южной части. ВС России вчера проводили серию мощных атак в направлении огнеупорного завода, ресурсы противника частично признают успех наших подразделений. Идут бои в направлении Нетайлово.

Тяжелые бои идут на восточных окраинах Часов Яра. За последние дни значимых изменений ЛБС нет, враг минирует местность и подтягивает подкрепления. По позициям ВСУ работает наша авиация и артиллерия.

Сводка МО РФ о ходе проведения СВО (по состоянию на 25 апреля 2024 г.) Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции. ▫️ Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и нанесли огневое поражение живой силе и технике 14-й, 63-й механизированной, 3-й танковой, 3-й штурмовой, 77-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Стельмаховка Луганской Народной Республики, Глушковка Харьковской области, Торское Донецкой Народной Республики, а также Серебрянского лесничества. Противник потерял до 30 военнослужащих, два пикапа, три 155-мм гаубицы М777 производства США, а также уничтожены три боевые машины реактивных систем залпового огня: «Vampire» производства Чехии, «Град» и HIMARS производства США. ▫️ Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение формированиям 56-й мотопехотной, 28-й, 30-й, 93-й механизированных, 79-й, 92-й десантно-штурмовых, 46-й, 81-й аэромобильных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской Народной Республики, Белая Гора, Ильинка, Константиновка и Красногоровка Донецкой Народной Республики. Отразили контратаку штурмовой группы 80-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Красное Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 500 военнослужащих, два автомобиля, 155-мм самоходная артиллерийская установка «Paladin» и две 155-мм гаубицы М777 производства США, пять станций радиоэлектронной борьбы: «Нота», «Анклав», «Буковель-AD», а также два скада боеприпасов. ▫️ Подразделения группировки войск «Центр» активными действиями улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 59-й мотопехотной, 23-й, 115-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новгородское, Архангельское, Сокол и Карловка Донецкой Народной Республики. Отражены семь контратак штурмовых групп 78-го отдельного десантно-штурмового полка, 71-й егерской, 142-й пехотной, 24-й и 100-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Семеновка, Очеретино, Нетайлово, Керамик и северо-восточнее Новоселовки Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли до 350 военнослужащих, три боевые бронированные машины и автомобиль. В ходе контрабатарейной борьбы поражены: 155-мм самоходная артиллерийская установка «Paladin» и 105-мм буксируемая гаубица М102 производства США, две 152-мм самоходные артиллерийские установки «Акация», две 152-мм гаубицы «Мста-Б» и 152-мм орудие Д-20. ▫️ Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи и нанесли огневое поражение формированиям 58-й мотопехотной, 72-й механизированной бригад ВСУ, 102-й и 128-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Гуляй поле Запорожской области, Угледар, Старомайорское и Урожайное Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 90 военнослужащих, бронетранспортер, четыре автомобиля, а также 155-мм гаубица FH-70 производства Великобритании. ▫️ Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено комплексное огневое поражение живой силе и технике 28-й, 65-й механизированных бригад ВСУ, 103-й, 121-й бригад теробороны и 23-й бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Работино, Малые Щербаки Запорожской области, Никополь, Капуловка Днепропетровской области и Михайловка Херсонской области. Противник потерял до 30 военнослужащих, пять автомобилей, 155-мм гаубицу М777 производства США и 122-мм гаубицу Д-30. ▫️ Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражена живая сила и техника ВСУ, а также формирования наёмников так называемого «Иностранного легиона» в 122-х районах. Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито 200 украинских беспилотных летательных аппаратов.

▫️ Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 592 самолета, 270 вертолетов, 23132 беспилотных летательных аппарата, 509 зенитных ракетных комплексов, 15831 танк и других боевых бронированных машин, 1274 боевые машины реактивных систем залпового огня, 9115 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 21288 единиц специальной военной автомобильной техники.

Что говорит противник

Украине понадобится время до 2026 — 2027 года, чтобы развить мощное контрнаступление , — The Economist

Человек, знакомый с планированием сообщил, что Киеву в теории нужно время до 2026 или 2027 года, чтобы развить серьезный наступательный потенциал. Большой военный прорыв для Украины может произойти лишь через несколько лет и только если будет сохранена и усилена крупномасштабная поддержка Запада.

Интерактивная карта — Очеретино — Новокалиново

Использованы материалы ТГ «Рыбарь» и «Военная хроника». Узнайте больше — Здесь. Следим за развитием событий, информация обновляется, будьте в курсе…