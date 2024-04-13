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Авдеевка. Оперативная обстановка на 13.04.24. Карта СВО

Авдеевка. Оперативная обстановка на 13.04.24. Карта СВО

Опубликовал: Лев Крымский в Спецоперация на Украине 15:45 13.04.2024

Авдеевка. Вооруженные силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции. На Авдеевском направлении подразделениями группировки войск «Центр» активными и самоотверженными действиями освобожден населенный пункт Первомайское Донецкой Народной Республики. Одновременно с этим к западу от Авдеевки российские войска наступают широким фронтом, развивая успех на рубеже Уманское — Яснобродовка — Нетайлово.

АвдеевкаВ районе Уманского ВС РФ продвигаются на запад, до окраин населенного пункта остается пройти менее километра. По поступающей информации, противник готовится отойти с южной части села за Уманский ставок. В полях между Тоненьким и Водяным ВС РФ под прикрытием бронетехники продвинулись на участке шириной до трех километров на глубину до 2,8 километра, взяв под свой контроль несколько лесополос к востоку от Яснобродовки. До дороги, связывающей Нетайлово с Яснобродовкой, остается пройти около двух километров.

В районе Бердычей ВС РФ зачистили северную окраину населенного пункта, взяв под свой контроль оставшиеся дома на улице Центральной. В Семеновке без значительных изменений: продолжаются бои в центральной части села.

На северном фланге российские войска развивают наступление в районе Новокалиново. За последние дни установлен контроль над несколькими лесополосами на южной окраине села. На текущий момент военнослужащие ВС РФ ведут бои в черте населенного пункта в районе улицы Степовой.

Авдеевка. Обстановка на 13.04.24.

 

По сводкам Министерства обороны РФ: Группировка войск «Центр» продолжает выполнять боевые задачи на Авдеевском направлении в зоне проведения специальной военной операции. На Авдеевском направлении подразделениями группировки войск «Центр» активными и самоотверженными действиями освобожден населенный пункт Первомайское Донецкой Народной Республики.

Узнайте больше:  Часов Яр. Оперативная обстановка на 13.04.24. Карта СВО

Кроме того, отражено восемь контратак штурмовых групп 25-й воздушно-десантной, 59-й мотопехотной, 68-й егерской, 23-й, 24-й и 115-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Уманское, Первомайское, Красногоровка, Бердычи и Ленинское Донецкой Народной Республики.

Огнём артиллерии и ударами авиации нанесено огневое поражение по 380 выявленным целям противника, в том числе более 200 районам скопления живой силы и техники, 40 опорным пунктам.

Потери ВСУ составили до 240 военнослужащих. Уничтожены гаубицы Д-30 и Д-20, два 120-мм миномёта, три боевые бронированные машины, 10 автомобилей, два пункта управления беспилотной авиации. Средствами противовоздушной обороны сбиты пять беспилотных летательных аппаратов и две управляемые авиационные бомбы.

📊 Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 583 самолета, 270 вертолетов, 20 826 беспилотных летательных аппаратов, 501 зенитный ракетный комплекс, 15 767 танков и других боевых бронированных машин, 1 266 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8849 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 20 960 единиц специальной военной автомобильной техники.

 Работа штурмовых подразделений ВС РФ

 

Интерактивная карта — Авдеевка

АвдеевкаАвдеевка — карта, что посмотреть, фото, как добраться

 

Использованы материалы ТГ «Рыбарь» и «Военная хроника».

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