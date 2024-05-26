Авдеевское направление. Обстановка на 26.05.24. Карта боевых действий СВО

Авдеевское направление. Российские войска освободили н.п. Уманское и закрепились вдоль балки Бабаки. Продвижение ВС России на участке шириной до 3.36 км на глубину до 1.94 км. В Красногоровке продолжаются городские бои, без особых изменений в ЛБС, но инициатива по-прежнему принадлежит российским войскам. В районе Нетайлово идёт зачистка окраин населённого пункта от остатков украинского гарнизона, который уже начал отходить в Карловку и готовиться к дальнейшей обороне. Аналогичная ситуация в Уманском, там российские войска также ведут зачистку населённого пункта.

По полям севернее Уманского наши расширяют зону контроля. Следующая цель после Нетайлово — Карловка. В Новоалександровке начались бои на окраине населённого пункта. В направлении н.п. Сокол противник безуспешно пытается остановить наступающие подразделения с помощью техники.

ВС РФ методично расширяют зону контроля. В Георгиевке ВСУ отбиваются дронами. В Невельском противник стойко держит оборону, но наши атаки продолжаются. В Парасковиевке идут бои, наши силы двигаются как в селе, так и южнее, к дороге Новомихайловка-Константиновка. Часть этой дороги уже под нашим огневым контролем.

Дополнено 13:00

ВС РФ освободили н.п. Тихое в Харьковской области, ВСУ отошли через реку в Волчанские Хутора.

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Карта боевых действий СВО 8.05 — 26.05.24 (Авдеевское направление)

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Противник на утро признает потерю Ивановки, Уманского и части Берестового. Укрепив фронт на севере Харьковской области противник столкнулся с одновременными проблемами к западу от Авдеевки и на Сватово-Купянском направлении.

Стоит отметить, что ВС РФ в районе Уманского уже начинают охватывать Яснобродовку бои за освобождение которой уже скоро начнутся.

Танкисты 5 бригады 1АК атакуют по центру Красногоровки

Новости СВО на Украине сегодня — 26.05.24

Северское направление

Продолжаются бои в окрестностях Белогоровки. Некоторое время назад противник предпринял несколько локальных контратак к северо-востоку от Западной фильтровальной станции в направлении Шепиловских гор. Окопы и блиндажи на этом участке сильно перепаханы артиллерией, а потому особенной ценности не представляют, российские войска откатились из низины, сохранив присутствие на высотах к востоку у «П»-образной посадки.

На противоположном берегу Северского Донца к северу от Белогоровки присутствуют небольшие укрепрайоны противника. Этот участок сильно заболочен и практически непроходим. Укрепрайоны на высотах к востоку от Белогоровки под устойчивым контролем российских сил, однако опереться на них для продвижения вглубь населенного пункта сложно: перепад высот, большое количество окопов и «лунный» пейзаж затрудняют перемещение даже высокопроходимой гусеничной технике.

К югу от мелового карьера некоторое время назад ВС РФ удалось продвинуться и занять опорный пункт у лесополосы, а также зацепиться за территорию заброшенных садов к востоку от урочища Артемоновского. В самом урочище – несколько крупных опорных пунктов противника. Дальнейшее продвижение здесь чревато большими потерями, поскольку к северу от Артемоновского снова укрепленная высотка, подпертая артиллерией из заказника «Ковыль около села Григоровка» и Национальнного природного парка «Святые горы».

Часов Яр сегодня

Идет уже восьмой день интенсивного штурма города. Наша авиация и артиллерия не смолкают. Противник держится и даже контратакует. Идет очень вязкое встречное сражение с небольшими тактическими продвижениями с нашей стороны. Все говорит о том, что командование ВСУ очень надеется, что у нас не хватит резервов и по сути играет ва-банк. Либо пан, либо пропал. Либо они удерживают главный контур обороны города, выбив нас обратно за линию канала и из микрорайона Канал, либо мы, прорвавшись в микрорайон Новый занимаем этот самый контур и заходим в центр города с большими шансами на его быстрое дальнейшее освобождение.

Продавив оборону противника в районе Клещеевки на самой важной точке (стратегическе высоты западнее села), мы продолжаем выбивать небольшие его гарнизоны южнее и севернее этой точки. Противник, понимая, что ему все равно их не удержать, явно тянет время, быстро пытаясь создать линию обороны по каналу «Северский Донец-Донбасс», линия которого, вероятно, далее будет его следующим рубежом яростного сопровтивления. Продолжаются боевые действия на северном и южном фланге: западнее Красного и в районе Богдановки.

Запорожский фронт. Без особых изменений. Российские войска продолжают улучшать свои позиции. Северо-западнее Вербового в результате штурмовых действий под контроль ВС РФ перешло несколько позиций ВСУ. В районе Работино продолжаются бои с применением средств дальнего поражения с обеих сторон.

Харьковский фронт. Продолжаются ожесточённые бои в центре Волчанска и на окраине Липцов. ВСУ перекидывают на направление всё новые резервы, чтобы остановить продвижение российских войск. На данный момент бои имеют встречных характер.

Что говорит противник

В ВСУ опасаются, что ужесточение мобилизации не повлияет на ситуацию на поле боя — CNN

Нехватка личного состава в ВСУ оказывает разрушительное воздействие на поле боя. После ужесточения мобилизации украинские офицеры беспокоятся, что теперь у них появятся отряды, «полные людей, которые находятся там только потому, что кто-то их заставил» Командиры ВСУ рассказывают, что новобранцы не подготовлены и во время боя оставляют позиции. Все больше украинцев намерены в случае получения повестки дать взятку и покинуть страну. Издание утверждает, что снижение возраста мобилизации до 25 лет «вряд ли будет иметь большое значение из-за демографических проблем Украины».

Точность ряда видов оружия НАТО на Украине снизилась в 10 раз из-за работы российской РЭБ, — Washington Post

После того, как уровень точности некоторых видов вооружения США значительно снизился, Киев прекратил их использование. Речь идет о вооружении со спутниковым наведением, в т.ч снаряды Excalibur и системы HIMARS. «Например, уровень успеха снарядов США Excalibur резко упал в течение нескольких месяцев – до менее 10% поражений целей», – рассказал источник WP. 6 месяцев назад, после того, как украинцы сообщили о проблеме, Вашингтон прекратил поставки Excalibur.

Ещё до того, как США прекратили поставки, артиллеристы ВСУ в большинстве прекратили применять Excalibur, т.к. они тяжелее других снарядов в использовании. Российские РЭБ также препятствуют работе авиации: «Для украинских пилотов нет открытых окон, где они чувствуют, что не находятся под прицелом».

Карта боевых действий СВО сегодня онлайн — Авдеевское направление

Использованы материалы ТГ «Рыбарь» и «Военная хроника». Узнайте больше — Здесь. Следим за развитием событий, информация обновляется, будьте в курсе…