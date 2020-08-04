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Август будет не хуже июля. В Крыму отели и санатории забронированы на 90%
Фото: минкурортов РК

Август будет не хуже июля. В Крыму отели и санатории забронированы на 90%

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 13:54 04.08.2020

Загрузка отелей и санаториев в Крыму на начало августа составляет 90%, однако туристы могут найти свободные номера на всех курортах полуострова. Об этом сообщил министр курортов и туризма РК Вадим Волченко.

На данный момент функционируют 752 средства размещения, в том числе 69 санаториев и 22 детских оздоровительных учреждения. И каждое взяло на себя обязательства по исполнению требований Роспотребнадзора. На август 2020 года в санаторно-курортных организациях Крыма забронировано около 90% номерного фонда. При этом нужно сказать, что найти свободные номера можно практически в каждой здравнице или гостинице, — сказал Волченко.

По его словам, ежедневно в Симферополь прибывает более 100 авиарейсов.

Маршрутная сеть крымского аэропорта в начале августа достигла 56 направлений. Полеты в Крым выполняют 16 авиакомпаний, — отметил Волченко.

Министр назвал этот курортный сезон «крайне успешным» для туристической отрасли региона и призвал отельеров полуострова избегать завышения цен и поддерживать уровень качества услуг для отдыхающих.

Август будет не хуже июля. В Крыму отели и санатории забронированы на 90%

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