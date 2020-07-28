Августовский отдых в Крыму будет дешевле турецкого

Стало известно, в какую сумму обойдутся россиянам туры на море с учетом вылета в первую неделю августа. Об этом сообщает АТОР . Так, аналитики Ассоциации туроперпаторов выяснили, сколько будет стоить августовский отдых в России, Турции и Танзании.

Дешевле всего оказались туры на отечественные курорты. Например, минимальные цены недельных путешествий в Крым и Краснодарский край в августе обойдутся в 25-32 тысячи рублей на двоих с учетом авиаперелета.

За недельный тур в Турцию придется отдать 57 тысяч рублей за двоих. За такие деньги предлагается проживание в отеле три звезды с завтраком. Путевка в пятизвездочный отель с системой «все включено» и перелетом в среднем обойдется в 110 тысяч рублей.

Отдых на острове Занзибар в Танзании будет стоить 157 тысяч рублей. В эту сумму входит проживание в трехзвездочном отеле с завтраком. При этом реальных продаж путевок в эту страну российские туроператоры пока не фиксируют.

В свою очередь, аналитики Level.Trave отмечают, что цены на перелеты и отдых в Турции «пойдут вверх» после открытия границ. Напомним, Россия с 1 августа возобновляет регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией.

Еще одним относительным минусом «турецкого отдыха» становятся меры безопасности, связанные с коронавирусом. В частности, посольство России в Турции рассказало о правилах въезда в страну.

Во время полета пассажиры должны полностью заполнить информационную форму, включающую личные данные, номер кресла, адрес пребывания в Турции, данные для связи, данные о симптомах. В случае выявления в самолете лица с подозрением на коронавирус, сразу будут проводиться необходимые процедуры, — говорится в сообщении дипломатического ведомства.

Как сообщает посольство, в терминале аэропорта до прохождения паспортного контроля каждому пассажиру измерят температуру, а при выявлении повышенной температуры изучат симптомы. В случае обнаружения пассажира с подозрением на коронавирус он будет помещен в карантин/изоляцию и направлен в госпиталь для обследования.

Дипведомство уточняет, что в случае, если у пассажира будет подтвержден коронавирус, информация обо всех его соседях в самолете, их личные данные и адрес для связи будут переданы в управления здравоохранения. Речь идет о пассажирах, которые занимали по два кресла спереди, сзади и по бокам от кресла заболевшего, а если он сидел у прохода – по диагонали спереди и сзади.

В случае, если станет известно о наличии зараженного Covid-19 в период после полета, контактировавшие с больным в самолете будут установлены по их формам пассажиров. Лица, определенные как контактировавшие с больным в самолете, будут помещаться в 14-дневный карантин/изоляцию, в отношении них будут применяться действующие на тот момент карантинные и изоляционные процедуры, — говорится в сообщении дипведомства.

При отсутствии случаев заболевания в самолете пассажиры смогут покинуть аэропорт. Как сообщает посольство, тесты на коронавирус в турецких аэропортах в обязательном порядке проводиться не будут, справка о проведенном тестировании также не нужна. В крупных туристических воздушных гаванях страны (Анталья, Даламан, Измир, Стамбул) созданы центры диагностики, где желающие могут сделать тест на коронавирус на платной основе (15 евро).

Необходимо также учитывать, что власти Турции на регулярной основе призывают граждан соблюдать социальную дистанцию и правила личной гигиены, стараться максимально минимизировать контакты. Ношение медицинских масок остается обязательным, как в общественных местах, так и на улице в большинстве городов, включая Анкару, Стамбул, Измир, Муглу. За несоблюдение правил ношения маски действует штраф в 900 турецких лир (около 9300 рублей), — подчеркнули в посольстве.

Кроме того, российским гражданам рекомендовано приобретать медицинские страховки. Их можно будет приобрести у туроператоров, при покупке авиабилета, в аэропортах до прохождения паспортного контроля, а также в режиме онлайн.