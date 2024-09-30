Августовский ущерб от пожара под Феодосией превысил 600 млн рублей

Ущерб от пожара под Феодосией, который произошел в августе 2024 года, составил более 600 млн рублей. Огнем уничтожено свыше 9 тыс. куб. м древесины. Об этом

Феодосийское участковое лесничество (местность Тепе-Оба), площадь пожара составила 238,1 га, объем потери древесины — 9 018,3 куб. м, сумма ущерба составила более 671,813 млн рублей, — говорится в ответе на запрос ТАСС, подписанном министром экологии и природных ресурсов региона Ольгой Славгородской.

По ее информации, общий ущерб от крупных пожаров, произошедших в августе у горы Агармыш в Кировском районе и у села Кольчугино в Симферопольском районе, при разгерметизации подвесного моста газовой трубы под Алуштой в июле составил более 66,3 млн рублей, площадь пожаров превысила 57,7 га, потеряно более 5,2 тыс. куб. м древесины. Славгородская отметила, что к увеличению пожарной опасности в лесах Республики Крым в период с мая по август 2024 года привело превышение среднемноголетних значений температуры окружающей среды, продолжительное отсутствие осадков.

Начальник управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Республики Крым Владимир Модестов сообщил ТАСС, что во всех случаях лесных пожаров пострадавшие отсутствовали.

Возбуждены и расследуются два уголовных дела, <…> проводятся доследственные проверки, — отмечает он.

В Минприроды региона уточнили, что с 17 апреля действует особый противопожарный режим, ограничено пребывание граждан в лесах, въезд в них транспортных средств и проведение определенных видов работ в целях обеспечения пожарной безопасности. Все лесопожарные формирования Крыма приведены в повышенную готовность. В выходные и праздничные дни, а также в случае прогнозируемых неблагоприятных погодных явлений, связанных со штормовыми порывами ветра, осуществляется усиление состава дежурных сил лесопожарных формирования учреждений лесной отрасли Крыма, также увеличивается кратность патрулирования лесными инспекторами земель лесного фонда.

источник: ТАСС