Авиабомбу времён Великой Отечественной весом 250 килограммов обезвредили в Севастополе

В Севастополе обезвредили авиабомбу немецкого производства времён Великой Отечественной войны SC-250. Операцию провели сотрудники части пиротехнических и специальных водолазных работ Специализированного отряда ГУ МЧС России по г. Севастополю.

Боеприпас был найден 13 марта на территории Мекензиевых гор, в районе полигона твёрдых бытовых отходов. При обследовании предмета было установлено, что тип и состояние взрывателя позволяют выполнить транспортировку. Опасную находку с соблюдением всех необходимых мер осторожности погрузили на борт спецтранспорта и вывезли в безопасное место для последующего уничтожения, — сообщили в чрезвычайном ведомстве.

От чрезвычайного ведомства в операции были привлечены 5 человек личного состава и 2 единицы техники. Для сопровождения привлекались сотрудники ГИБДД.

СПРАВКА: немецкая авиационная бомба SC-250 во время Великой Отечественной войны использовалась для поражения живой силы, техники и оборонительных сооружений. Вес боеприпаса – 250 килограммов, вес взрывчатого вещества – 130 килограммов, радиус разлёт осколков – 1 213 метров, поражающее действий ударной волны опасности – 600 метров.

Фото: ГУ МЧС России по г. Севастополю.