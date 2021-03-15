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Авиабомбу времён Великой Отечественной весом 250 килограммов обезвредили в Севастополе

Авиабомбу времён Великой Отечественной весом 250 килограммов обезвредили в Севастополе

Опубликовал: CrimeaPRESS в МЧС Крыма 13:04 15.03.2021

В Севастополе обезвредили авиабомбу немецкого производства времён Великой Отечественной войны SC-250. Операцию провели сотрудники части пиротехнических и специальных водолазных работ Специализированного отряда ГУ МЧС России по г. Севастополю.

Боеприпас был найден 13 марта на территории Мекензиевых гор, в районе полигона твёрдых бытовых отходов. При обследовании предмета было установлено, что тип и состояние взрывателя позволяют выполнить транспортировку. Опасную находку с соблюдением всех необходимых мер осторожности погрузили на борт спецтранспорта и вывезли в безопасное место для последующего уничтожения, — сообщили в чрезвычайном ведомстве.

От чрезвычайного ведомства в операции были привлечены 5 человек личного состава и 2 единицы техники. Для сопровождения привлекались сотрудники ГИБДД.

СПРАВКА: немецкая авиационная бомба SC-250 во время Великой Отечественной войны использовалась для поражения живой силы, техники и оборонительных сооружений. Вес боеприпаса – 250 килограммов, вес взрывчатого вещества – 130 килограммов, радиус разлёт осколков – 1 213 метров, поражающее действий ударной волны опасности – 600 метров.

Авиабомбу времён Великой Отечественной весом 250 килограммов обезвредили в Севастополе

Фото: ГУ МЧС России по г. Севастополю.

Авиабомбу времён Великой Отечественной весом 250 килограммов обезвредили в Севастополе

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