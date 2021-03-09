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Аэропорт "Симферополь" в 2020 году обслужил 4 миллиона пассажиров
фото: пресс-служба Международного аэропорта "Симферополь"

Авианаправление Москва-Симферополь — в топ-20 самых популярных по итогам прошедшей зимы

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 10:51 09.03.2021

Аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру подводит итоги зимы и рассказывает о самых популярных авианаправлениях по России. Средний чек за перелёт по стране составил 6 252 рубля за билет в одну сторону, на 9% меньше, чем годом ранее. Спрос на перелеты при этом продолжает восстанавливаться: по данным продаж Туту.ру, этой зимой было совершено на 13% больше перелетов по России, чем годом ранее.

Куда летали россияне. Топ-20 популярных авианаправлений по стране зимой

НаправлениеПозиция в рейтинге, зима 2019-2020Позиция в рейтинге, зима 2020-2021Доля пассажиров, зима 2019-2020Доля пассажиров, зима 2020-2021Средний чек в одну сторону, зима 2019-2020Средний чек в одну сторону, зима 2020-2021Динамика среднего чека
Москва — Сочи113,9%3,9%46544888+5%
Москва — Санкт-Петербург423,6%3,8%35642544-29%
Москва — Симферополь333,7%3,4%47655039+6%
Москва — Краснодар243,8%3,0%42364393+4%
Москва — Минеральные Воды552,9%2,6%40554211+4%
Москва — Махачкала961,7%2,1%51484006-22%
Москва — Екатеринбург671,9%2,1%56014020-28%
Москва — Ростов-на-Дону781,8%1,8%56815441-4%
Москва — Калининград891,7%1,6%39693883-2%
Москва — Уфа10101,7%1,6%45653794-17%
Москва — Новосибирск12111,2%1,3%79445119-36%
Москва — Волгоград25120,8%1,2%50493621-28%
Москва — Казань15131,2%1,2%40553619-11%
Москва — Саратов13141,2%1,1%42953728-13%
Москва — Челябинск14151,2%1,1%52304718-10%
Санкт-Петербург — Краснодар11161,4%1,1%53905174-4%
Москва — Мурманск19171,1%1,1%47264935+4%
Москва — Самара17181,1%1,1%52424314-18%
Москва — Тюмень21191,1%1,0%56624681-17%
Москва — Омск20201,1%1,0%54185316-2%

Данные по билетам: вылеты с 01.12.2020 по 28.02.2021

Источник: аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру

Наиболее востребованы, по данным аналитиков Туту.ру, этой зимой были перелёты по направлениям Москва — Сочи, Москва — Санкт-Петербург, Москва — Симферополь, Москва — Краснодар и Москва — Минеральные Воды. Аналитики Туту.ру обратили внимание, что среди топ-5 направлений цены ниже прошлогодних только по маршруту Москва — Санкт-Петербург (-29%), а по другим четырем маршрутам начался рост цен (в пределах 4-6%).

Топ-20 популярных авианаправлений по России в целом достаточно стабилен, но можно обратить внимание на рост интереса к перелетам в Махачкалу и Волгоград: их позиции стали выше в общем рейтинге. Выпали из топ-20 по сравнению с прошлой зимой направления Москва — Красноярск и Москва — Тюмень.

Средний чек за перелет по России зимой составил 6 252 рубля за билет в одну сторону, это на 9% меньше, чем годом ранее, когда за билет платили в среднем 6 861 рубль.

Наибольшее сокращение среднего чека среди маршрутов из списка топ-20 аналитики Туту.ру фиксируют на направлениях Москва — Новосибирск (-36%), Москва — Санкт-Петербург (-29%), Москва — Екатеринбург (-28%) и Москва — Волгоград (-28%).

Динамика среднего чека по России в одну сторону по месяцам

 декабрьянварьфевраль
Средний чек за 6 1056 0476 329
Доля перелетов34,4%35,0%30,6%

Источник: аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру

По данным аналитиков сервиса поездок и путешествий Туту.ру, в декабре и январе было совершено больше перелетов, чем в феврале. Это объясняется и тем, что месяцы длиннее, и длинными новогодними праздниками, во время которых россияне в этом году все-таки отправились в путешествия, несмотря на сложную обстановку. При этом средний чек за перелет в феврале оказался выше: путешествующие в декабре платили в среднем 6 105 рублей за билет в одну сторону по России, в январе — 6 047 рублей, а в феврале — 6 329 рублей. Динамика среднего чека при путешествии в феврале составила +3,5% по сравнению с путешествием в декабре 2020 года.

Авианаправление Москва-Симферополь - в топ-20 самых популярных по итогам прошедшей зимы

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