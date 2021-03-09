Авианаправление Москва-Симферополь — в топ-20 самых популярных по итогам прошедшей зимы

Аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру подводит итоги зимы и рассказывает о самых популярных авианаправлениях по России. Средний чек за перелёт по стране составил 6 252 рубля за билет в одну сторону, на 9% меньше, чем годом ранее. Спрос на перелеты при этом продолжает восстанавливаться: по данным продаж Туту.ру, этой зимой было совершено на 13% больше перелетов по России, чем годом ранее.

Куда летали россияне. Топ-20 популярных авианаправлений по стране зимой

Направление Позиция в рейтинге, зима 2019-2020 Позиция в рейтинге, зима 2020-2021 Доля пассажиров, зима 2019-2020 Доля пассажиров, зима 2020-2021 Средний чек в одну сторону, зима 2019-2020 Средний чек в одну сторону, зима 2020-2021 Динамика среднего чека Москва — Сочи 1 1 3,9% 3,9% 4654 4888 +5% Москва — Санкт-Петербург 4 2 3,6% 3,8% 3564 2544 -29% Москва — Симферополь 3 3 3,7% 3,4% 4765 5039 +6% Москва — Краснодар 2 4 3,8% 3,0% 4236 4393 +4% Москва — Минеральные Воды 5 5 2,9% 2,6% 4055 4211 +4% Москва — Махачкала 9 6 1,7% 2,1% 5148 4006 -22% Москва — Екатеринбург 6 7 1,9% 2,1% 5601 4020 -28% Москва — Ростов-на-Дону 7 8 1,8% 1,8% 5681 5441 -4% Москва — Калининград 8 9 1,7% 1,6% 3969 3883 -2% Москва — Уфа 10 10 1,7% 1,6% 4565 3794 -17% Москва — Новосибирск 12 11 1,2% 1,3% 7944 5119 -36% Москва — Волгоград 25 12 0,8% 1,2% 5049 3621 -28% Москва — Казань 15 13 1,2% 1,2% 4055 3619 -11% Москва — Саратов 13 14 1,2% 1,1% 4295 3728 -13% Москва — Челябинск 14 15 1,2% 1,1% 5230 4718 -10% Санкт-Петербург — Краснодар 11 16 1,4% 1,1% 5390 5174 -4% Москва — Мурманск 19 17 1,1% 1,1% 4726 4935 +4% Москва — Самара 17 18 1,1% 1,1% 5242 4314 -18% Москва — Тюмень 21 19 1,1% 1,0% 5662 4681 -17% Москва — Омск 20 20 1,1% 1,0% 5418 5316 -2%

Данные по билетам: вылеты с 01.12.2020 по 28.02.2021

Источник: аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру

Наиболее востребованы, по данным аналитиков Туту.ру, этой зимой были перелёты по направлениям Москва — Сочи, Москва — Санкт-Петербург, Москва — Симферополь, Москва — Краснодар и Москва — Минеральные Воды. Аналитики Туту.ру обратили внимание, что среди топ-5 направлений цены ниже прошлогодних только по маршруту Москва — Санкт-Петербург (-29%), а по другим четырем маршрутам начался рост цен (в пределах 4-6%).

Топ-20 популярных авианаправлений по России в целом достаточно стабилен, но можно обратить внимание на рост интереса к перелетам в Махачкалу и Волгоград: их позиции стали выше в общем рейтинге. Выпали из топ-20 по сравнению с прошлой зимой направления Москва — Красноярск и Москва — Тюмень.

Средний чек за перелет по России зимой составил 6 252 рубля за билет в одну сторону, это на 9% меньше, чем годом ранее, когда за билет платили в среднем 6 861 рубль.

Наибольшее сокращение среднего чека среди маршрутов из списка топ-20 аналитики Туту.ру фиксируют на направлениях Москва — Новосибирск (-36%), Москва — Санкт-Петербург (-29%), Москва — Екатеринбург (-28%) и Москва — Волгоград (-28%).

Динамика среднего чека по России в одну сторону по месяцам

декабрь январь февраль Средний чек за 6 105 6 047 6 329 Доля перелетов 34,4% 35,0% 30,6%

Источник: аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру

По данным аналитиков сервиса поездок и путешествий Туту.ру, в декабре и январе было совершено больше перелетов, чем в феврале. Это объясняется и тем, что месяцы длиннее, и длинными новогодними праздниками, во время которых россияне в этом году все-таки отправились в путешествия, несмотря на сложную обстановку. При этом средний чек за перелет в феврале оказался выше: путешествующие в декабре платили в среднем 6 105 рублей за билет в одну сторону по России, в январе — 6 047 рублей, а в феврале — 6 329 рублей. Динамика среднего чека при путешествии в феврале составила +3,5% по сравнению с путешествием в декабре 2020 года.