Авианаправление Москва-Симферополь — в топ-20 самых популярных по итогам прошедшей зимы

Аналитический центр сервиса поездок и путешествий
Куда летали россияне. Топ-20 популярных авианаправлений по стране зимой
|Направление
|Позиция в рейтинге, зима 2019-2020
|Позиция в рейтинге, зима 2020-2021
|Доля пассажиров, зима 2019-2020
|Доля пассажиров, зима 2020-2021
|Средний чек в одну сторону, зима 2019-2020
|Средний чек в одну сторону, зима 2020-2021
|Динамика среднего чека
|Москва — Сочи
|1
|1
|3,9%
|3,9%
|4654
|4888
|+5%
|Москва — Санкт-Петербург
|4
|2
|3,6%
|3,8%
|3564
|2544
|-29%
|Москва — Симферополь
|3
|3
|3,7%
|3,4%
|4765
|5039
|+6%
|Москва — Краснодар
|2
|4
|3,8%
|3,0%
|4236
|4393
|+4%
|Москва — Минеральные Воды
|5
|5
|2,9%
|2,6%
|4055
|4211
|+4%
|Москва — Махачкала
|9
|6
|1,7%
|2,1%
|5148
|4006
|-22%
|Москва — Екатеринбург
|6
|7
|1,9%
|2,1%
|5601
|4020
|-28%
|Москва — Ростов-на-Дону
|7
|8
|1,8%
|1,8%
|5681
|5441
|-4%
|Москва — Калининград
|8
|9
|1,7%
|1,6%
|3969
|3883
|-2%
|Москва — Уфа
|10
|10
|1,7%
|1,6%
|4565
|3794
|-17%
|Москва — Новосибирск
|12
|11
|1,2%
|1,3%
|7944
|5119
|-36%
|Москва — Волгоград
|25
|12
|0,8%
|1,2%
|5049
|3621
|-28%
|Москва — Казань
|15
|13
|1,2%
|1,2%
|4055
|3619
|-11%
|Москва — Саратов
|13
|14
|1,2%
|1,1%
|4295
|3728
|-13%
|Москва — Челябинск
|14
|15
|1,2%
|1,1%
|5230
|4718
|-10%
|Санкт-Петербург — Краснодар
|11
|16
|1,4%
|1,1%
|5390
|5174
|-4%
|Москва — Мурманск
|19
|17
|1,1%
|1,1%
|4726
|4935
|+4%
|Москва — Самара
|17
|18
|1,1%
|1,1%
|5242
|4314
|-18%
|Москва — Тюмень
|21
|19
|1,1%
|1,0%
|5662
|4681
|-17%
|Москва — Омск
|20
|20
|1,1%
|1,0%
|5418
|5316
|-2%
Данные по билетам: вылеты с 01.12.2020 по 28.02.2021
Источник: аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру
Наиболее востребованы, по данным аналитиков Туту.ру, этой зимой были перелёты по направлениям Москва — Сочи, Москва — Санкт-Петербург, Москва — Симферополь, Москва — Краснодар и Москва — Минеральные Воды. Аналитики Туту.ру обратили внимание, что среди топ-5 направлений цены ниже прошлогодних только по маршруту Москва — Санкт-Петербург (-29%), а по другим четырем маршрутам начался рост цен (в пределах 4-6%).
Топ-20 популярных авианаправлений по России в целом достаточно стабилен, но можно обратить внимание на рост интереса к перелетам в Махачкалу и Волгоград: их позиции стали выше в общем рейтинге. Выпали из топ-20 по сравнению с прошлой зимой направления Москва — Красноярск и Москва — Тюмень.
Средний чек за перелет по России зимой составил 6 252 рубля за билет в одну сторону, это на 9% меньше, чем годом ранее, когда за билет платили в среднем 6 861 рубль.
Наибольшее сокращение среднего чека среди маршрутов из списка топ-20 аналитики Туту.ру фиксируют на направлениях Москва — Новосибирск (-36%), Москва — Санкт-Петербург (-29%), Москва — Екатеринбург (-28%) и Москва — Волгоград (-28%).
Динамика среднего чека по России в одну сторону по месяцам
|декабрь
|январь
|февраль
|Средний чек за
|6 105
|6 047
|6 329
|Доля перелетов
|34,4%
|35,0%
|30,6%
Источник: аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру
По данным аналитиков сервиса поездок и путешествий Туту.ру, в декабре и январе было совершено больше перелетов, чем в феврале. Это объясняется и тем, что месяцы длиннее, и длинными новогодними праздниками, во время которых россияне в этом году все-таки отправились в путешествия, несмотря на сложную обстановку. При этом средний чек за перелет в феврале оказался выше: путешествующие в декабре платили в среднем 6 105 рублей за билет в одну сторону по России, в январе — 6 047 рублей, а в феврале — 6 329 рублей. Динамика среднего чека при путешествии в феврале составила +3,5% по сравнению с путешествием в декабре 2020 года.
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