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Авиаперелеты внутри России станут доступнее. Выиграет ли от этого Крым?
Фото: TobiasRehbein, pixabay.com

Авиаперелеты внутри России станут доступнее. Выиграет ли от этого Крым?

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 14:22 29.07.2021

Семьи с детьми, путешествующие по России, смогут приобрести авиабилеты по специальным сниженным тарифам. Скидки будут действовать на 46 внутренних маршрутах, наиболее популярных у туристов. В 2021 году на эти меры будет выделено 1,35 млрд. рублей. По мнению Председателя Правительства РФ Михаил Мишустина, субсидирование семейных авиаперелетов сделает внутренний туризм более доступным.

И хотя наш полуостров не попал в список «льготных», крымчане высоко оценили такую поддержку простых россиян со стороны государства.

В этой программе нет рейсов на Симферополь, но льготные билеты для россиян, живущих на Дальнем востоке все-таки есть. Просто они субсидируются по другим, государственным и региональным программам. Мы размещаем в Крыму очень много семей, прибывающих из-за Урала. Благодаря этим льготам, большинство из них, кстати, впервые знакомятся с нашим полуостровом и в полном восторге от достопримечательностей, моря и природы.

Акции и скидки – это всегда приятно для человека. Программа правительства России поддержит внутренний туризм, поможет авиаперевозчикам, переживающим временные ковидные ограничения. Рекреационные ресурсы в стране поистине неисчерпаемы. Инициатива Михаила Мишустина объединит страну, повысит мобильность населения. Все это положительно скажется на экономике, — прокомментировала крымский блогер и гид по полуострову Александра Хадж.

Авиаперелеты внутри России станут доступнее. Выиграет ли от этого Крым?

Эксперты уверены: программа, направленная на удешевление перевозок – основной рычаг в развитии внутреннего туризма

Как ни странно, но внутренние авиаперевозки для большинства россиян – неприемлемы по цене. К примеру, поехать в Сочи в июле или августе – очень дорого. Стоимость авиабилетов зачастую равняется турпакету с питанием и проживанием где-нибудь в Турции или Египте. А большинство россиян хотят увидеть Байкал, посетить Алтай и увидеть волшебство Карелии. Конечно, сниженные тарифы для семей с детьми – это хорошо, но есть еще одна категория – это студенты и молодежь. К сожалению, для них пока скидок нет. А ведь прививать любовь к своей стране у молодых людей – одна из главных задач государства. Молодежный туризм как бы остается пока за бортом. А это проблема для проведения учебных экскурсий, организации практик и т.д., – отметила доцент кафедры туризма КФУ им. В.И. Вернадского, кандидат географических наук Екатерина Лукьяненко.

Авиаперелеты внутри России станут доступнее. Выиграет ли от этого Крым?

Напомним, Международный аэропорт «Симферополь» за первые шесть месяцев этого года принял и отправил 2,536 млн. пассажиров. Самыми популярными направлениями полетов стали: Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань и Новосибирск.

Авиаперелеты внутри России станут доступнее. Выиграет ли от этого Крым?

Фото: pxhere.com, Instagram.

 

 

 

Авиаперелеты внутри России станут доступнее. Выиграет ли от этого Крым?

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