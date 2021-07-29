Авиаперелеты внутри России станут доступнее. Выиграет ли от этого Крым?

Семьи с детьми, путешествующие по России, смогут приобрести авиабилеты по специальным сниженным тарифам. Скидки будут действовать на 46 внутренних маршрутах, наиболее популярных у туристов. В 2021 году на эти меры будет выделено 1,35 млрд. рублей. По мнению Председателя Правительства РФ Михаил Мишустина, субсидирование семейных авиаперелетов сделает внутренний туризм более доступным.

И хотя наш полуостров не попал в список «льготных», крымчане высоко оценили такую поддержку простых россиян со стороны государства.

В этой программе нет рейсов на Симферополь, но льготные билеты для россиян, живущих на Дальнем востоке все-таки есть. Просто они субсидируются по другим, государственным и региональным программам. Мы размещаем в Крыму очень много семей, прибывающих из-за Урала. Благодаря этим льготам, большинство из них, кстати, впервые знакомятся с нашим полуостровом и в полном восторге от достопримечательностей, моря и природы. Акции и скидки – это всегда приятно для человека. Программа правительства России поддержит внутренний туризм, поможет авиаперевозчикам, переживающим временные ковидные ограничения. Рекреационные ресурсы в стране поистине неисчерпаемы. Инициатива Михаила Мишустина объединит страну, повысит мобильность населения. Все это положительно скажется на экономике, — прокомментировала крымский блогер и гид по полуострову Александра Хадж.

Эксперты уверены: программа, направленная на удешевление перевозок – основной рычаг в развитии внутреннего туризма

Как ни странно, но внутренние авиаперевозки для большинства россиян – неприемлемы по цене. К примеру, поехать в Сочи в июле или августе – очень дорого. Стоимость авиабилетов зачастую равняется турпакету с питанием и проживанием где-нибудь в Турции или Египте. А большинство россиян хотят увидеть Байкал, посетить Алтай и увидеть волшебство Карелии. Конечно, сниженные тарифы для семей с детьми – это хорошо, но есть еще одна категория – это студенты и молодежь. К сожалению, для них пока скидок нет. А ведь прививать любовь к своей стране у молодых людей – одна из главных задач государства. Молодежный туризм как бы остается пока за бортом. А это проблема для проведения учебных экскурсий, организации практик и т.д., – отметила доцент кафедры туризма КФУ им. В.И. Вернадского, кандидат географических наук Екатерина Лукьяненко.

Напомним, Международный аэропорт «Симферополь» за первые шесть месяцев этого года принял и отправил 2,536 млн. пассажиров. Самыми популярными направлениями полетов стали: Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань и Новосибирск.

Фото: pxhere.com, Instagram.