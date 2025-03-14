Авито Работа: спрос на курьеров в Крыму за год вырос на 61%

Аналитики Авито Работы разобрали, как изменились спрос на услуги курьеров и динамика зарплатных предложений для соискателей в сфере доставки в Крыму зимой 2024/2025. По данным исследования, с декабря по март спрос работодателей на курьеров вырос на 61% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.

При этом наибольшая доля предложений приходится на автомобильных курьеров — количество вакансий для них составляет более половины (60%) от общего числа предложений о работе в этом сегменте. Вторыми по популярности среди работодателей стали курьеры, для которых доступно несколько видов доставки, на которых пришлось 19% вакансий. Велокурьеры занимают 13% рынка доставки, а доля пеших курьеров составила 6%.

Наибольший рост дохода, указанного в вакансиях, был зафиксирован среди курьеров на автомобиле — средние зарплатные предложения для них увеличились на 61% по сравнению с прошлой зимой. Средний заработок, предлагаемый новым соискателям, зимой текущего года составил 41 810 руб/мес. Важно отметить, что реальный доход сотрудников зависит от количества заказов, графика и региона работы: в описании вакансий работодатели нередко указывают диапазон зарплат с учетом максимально возможного заработка.

Значительный рост зарплатных предложений для автокурьеров объясняется тем, что водители имеют возможность обслуживать обширные территории, включая удаленные районы и пригороды крупных городов — это делает их особенно востребованными среди работодателей.

Также стоит отметить, что в сегменте доставки на самокате средний уровень предлагаемого заработка достиг 45 000 руб/мес. Курьеры на самокатах особенно востребованы в крупных городах, где они обеспечивают более быструю доставку в условиях загруженных улиц.

*Фактический доход курьеров может зависеть от ряда факторов: количество заказов, продолжительность смен, условия работы (например, наличие дополнительного бонуса за скорость доставки), а также от региона, в котором осуществляется доставка

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