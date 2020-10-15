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Авто угнал, далеко не уехал, но срок заработал. Инцидент в Севастополе

Авто угнал, далеко не уехал, но срок заработал. Инцидент в Севастополе

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия в Крыму 19:36 15.10.2020

Дорожно-транспортным происшествием и уголовной ответственностью закончилась для 39-летнего севастопольца поездка на угнанном авто. Информация о незаконном завладении автомобилем поступила экипажам ДПС из дежурной части ГИБДД УМВД России в Севастополе.

Находясь на посту, инспектор отдельного батальона ДПС старший лейтенант полиции Сергей Савицкий обнаружил разыскиваемый автомобиль, который проследовал в направлении Ялты с резким увеличением скорости. Безуспешно пытаясь скрыться от полицейского, водитель не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части. Задержанный мужчина предъявил стражу порядка документы на транспортное средство и признался, что взял иномарку без ведома владельца. Как оказалось, он занимался отделочными работами в квартире собственника и когда обнаружил ключи от автомобиля, решил ими воспользоваться. Кроме того, автоинспекторы выяснили, что злоумышленник не имел права управления, так как никогда не обучался в автошколе, — рассказали в пресс-службе  Управления УГИБДД УМВД России по г. Севастополю.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения», ему грозит до 5 лет лишения свободы.

фото: пресс-служба  Управления УГИБДД УМВД России по г. Севастополю

Авто угнал, далеко не уехал, но срок заработал. Инцидент в Севастополе

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