Авто угнал, далеко не уехал, но срок заработал. Инцидент в Севастополе

Дорожно-транспортным происшествием и уголовной ответственностью закончилась для 39-летнего севастопольца поездка на угнанном авто. Информация о незаконном завладении автомобилем поступила экипажам ДПС из дежурной части ГИБДД УМВД России в Севастополе.

Находясь на посту, инспектор отдельного батальона ДПС старший лейтенант полиции Сергей Савицкий обнаружил разыскиваемый автомобиль, который проследовал в направлении Ялты с резким увеличением скорости. Безуспешно пытаясь скрыться от полицейского, водитель не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части. Задержанный мужчина предъявил стражу порядка документы на транспортное средство и признался, что взял иномарку без ведома владельца. Как оказалось, он занимался отделочными работами в квартире собственника и когда обнаружил ключи от автомобиля, решил ими воспользоваться. Кроме того, автоинспекторы выяснили, что злоумышленник не имел права управления, так как никогда не обучался в автошколе, — рассказали в пресс-службе Управления УГИБДД УМВД России по г. Севастополю.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения», ему грозит до 5 лет лишения свободы.

фото: пресс-служба Управления УГИБДД УМВД России по г. Севастополю