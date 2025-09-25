Прямо сейчас:
Главная | Инфраструктура Крыма | Транспорт Крыма | Автобус между Симферополем и Брянском пойдёт по новому маршруту
Новости Республики

Автобус между Симферополем и Брянском пойдёт по новому маршруту

Опубликовал: КрымPRESS в Транспорт Крыма 12:29 25.09.2025

Из Симферополя в Брянск запустили регулярный рейсовый автобус по новому направлению. Маршрут не пойдет через Крымский мост, а будет следовать транзитом по территории воссоединенных регионов. Об этом сообщили в пресс-службе Росавтотранса.

С 25 сентября планируется к запуску рейсовая работа регулярных автобусных перевозок пассажиров по новому межрегиональному маршруту «Автовокзал Симферополь – АС Брянск, – сказано в сообщении.

Отправление с автовокзала Симферополя будет осуществляться через день в 04:20. Прибытие в Брянск — через день в 13:30 следующего дня, добавили в Росавтотрансе. Промежуточные остановки предусмотрены в Мелитополе «Автостанция № 1», Бердянске, Мариуполе, Волновахе, Донецке и других городах.

Актуальную информацию о расписании рейсов необходимо уточнять на сайте автовокзалов, – подчеркнули в пресс-службе учреждения.

Ранее сообщалось, что новый автобусный маршрут регулярных пассажирских перевозок установлен между Севастополем и Запорожской областью.

Узнайте больше:  Реверсивное движение для легкового транспорта вблизи села Петровка откроют до 30 сентября

источник: РИА Новости Крым

голоса
Оцените материал
Просмотры: 9

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x