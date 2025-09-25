Автобус между Симферополем и Брянском пойдёт по новому маршруту

С 25 сентября планируется к запуску рейсовая работа регулярных автобусных перевозок пассажиров по новому межрегиональному маршруту «Автовокзал Симферополь – АС Брянск, – сказано в сообщении.
Отправление с автовокзала Симферополя будет осуществляться через день в 04:20. Прибытие в Брянск — через день в 13:30 следующего дня, добавили в Росавтотрансе. Промежуточные остановки предусмотрены в Мелитополе «Автостанция № 1», Бердянске, Мариуполе, Волновахе, Донецке и других городах.
Актуальную информацию о расписании рейсов необходимо уточнять на сайте автовокзалов, – подчеркнули в пресс-службе учреждения.
Ранее сообщалось, что новый автобусный маршрут регулярных пассажирских перевозок установлен между Севастополем и Запорожской областью.
источник: РИА Новости Крым
