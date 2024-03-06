Автобусы предприятия «Крымтроллейбус» вышли на маршрут «Старый Крым – Феодосия»

С 5 марта кировский участок автоколонны ГУП РК «Крымтроллейбус» приступил к обслуживанию нового автобусного маршрута № 564-15 «Старый Крым – Феодосия».
Маршрут работает на регулярной основе и проходит через следующие остановочные пункты: Автостанция Старый Крым, Старый Крым — ул. Ленина, Старый Крым — маг. Дисней, Водохранилище, Изюмовка — 3, Изюмовка — 2, Изюмовка — 1, Первомайское — Амбулатория, Первомайское – Выезд, Отважное, Насыпное, Автостанция Феодосия, — сообщили в министерстве транспорта РК.
Длина полного оборотного рейса составляет 77,8 километра.
На маршруте работает новая техника, отечественного производства, оснащённая системой видеонаблюдения, терминалами безналичной оплаты проезда, спутниковой навигацией ГЛОНАСС, что гарантирует комфорт и безопасность пассажиров.
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С тегами: транспорт в Крыму