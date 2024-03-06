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Автобусы предприятия «троллейбус» вышли на маршрут «Старый – Феодосия»

Автобусы предприятия «Крымтроллейбус» вышли на маршрут «Старый Крым – Феодосия»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Транспорт Крыма 21:59 06.03.2024

С 5 марта кировский участок автоколонны ГУП РК «Крымтроллейбус» приступил к обслуживанию нового автобусного маршрута № 564-15 «Старый Крым – Феодосия».

Маршрут работает на регулярной основе и проходит через следующие остановочные пункты: Автостанция Старый Крым, Старый Крым —  ул. Ленина, Старый Крым — маг. Дисней, Водохранилище, Изюмовка — 3, Изюмовка — 2, Изюмовка — 1, Первомайское — Амбулатория, Первомайское – Выезд, Отважное, Насыпное, Автостанция Феодосия, — сообщили в министерстве транспорта РК.   

Длина полного оборотного рейса составляет 77,8 километра.

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На маршруте работает новая техника, отечественного производства, оснащённая системой видеонаблюдения, терминалами безналичной оплаты проезда, спутниковой навигацией ГЛОНАСС, что гарантирует комфорт и безопасность пассажиров.

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