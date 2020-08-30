Автоцистерны, готовящиеся развозить воду в Симферополе и районе, будут чистыми

Дезинфекция машин – на контроле.

В Симферополе предпринимаются все меры для своевременного и качественного обеспечения водой населения. Об этом сообщил заместитель главы администрации крымской столицы Анатолий Русин.

В ежедневном режиме предприятие ГУП РК «Вода Крыма» дезинфицирует свои служебные машины для подвоза воды гражданам в Симферополе. Проведение обеззараживающих мероприятий выполняется в соответствии с санитарными нормами, в том числе для предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции, — отметил Анатолий Русин.

По его информации, для дезинфекции используется гипохлорит натрия в рабочей дозировке – 40-50 мг на один литр. Из всех существующих химических средств для обработки это является самым безопасным для человека. Жидкий состав гипохлорита натрия борется с болезнетворными микроорганизмами.

Санитарная обработка транспорта осуществляется для обеззараживания кузова, а также емкости, так как водовозы перевозят питьевую воду. Помимо этого, сотрудниками лаборатории предприятия ведется регулярный забор воды и ее контроль по различным показателям.

Для удобной логистики и своевременного развоза воды населению подобные процедуры проводятся каждый вечер, чтобы с утра машины были готовы к работе, — подчеркнул чиновник.

Напоминаем, что в настоящее время проводится работа по установке оснований под емкости для воды во дворах многоквартирных домов и в частном секторе Симферополя.

Фото: simadm.ru.