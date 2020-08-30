script:
Горячие новости
Главная | Инфраструктура Крыма | Водоснабжение Крыма | Автоцистерны, готовящиеся развозить воду в Симферополе и районе, будут чистыми

crimeapress_news

Коронавирус в Крыму - ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Автоцистерны, готовящиеся развозить воду в Симферополе и районе, будут чистыми

Автоцистерны, готовящиеся развозить воду в Симферополе и районе, будут чистыми

Опубликовал: CrimeaPRESS в Водоснабжение Крыма 12:30 30.08.2020

Дезинфекция машин – на контроле.

В Симферополе предпринимаются все меры для своевременного и качественного обеспечения водой населения. Об этом сообщил заместитель главы администрации крымской столицы Анатолий Русин.

В ежедневном режиме предприятие ГУП РК «Вода Крыма» дезинфицирует свои служебные машины для подвоза воды гражданам в Симферополе. Проведение обеззараживающих мероприятий выполняется в соответствии с санитарными нормами, в том числе для предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции, — отметил Анатолий Русин.

По его информации, для дезинфекции используется гипохлорит натрия в рабочей дозировке – 40-50 мг на один литр. Из всех существующих химических средств для обработки это является самым безопасным для человека. Жидкий состав гипохлорита натрия борется с болезнетворными микроорганизмами.

Санитарная обработка транспорта осуществляется для обеззараживания кузова, а также емкости, так как водовозы перевозят питьевую воду. Помимо этого, сотрудниками лаборатории предприятия ведется регулярный забор воды и ее контроль по различным показателям.

Для удобной логистики и своевременного развоза воды населению подобные процедуры проводятся каждый вечер, чтобы с утра машины были готовы к работе, — подчеркнул чиновник.

Напоминаем, что в настоящее время проводится работа по установке оснований под емкости для воды во дворах многоквартирных домов и в частном секторе Симферополя.

Автоцистерны, готовящиеся развозить воду в Симферополе и районе, будут чистыми

Фото: simadm.ru.

Автоцистерны, готовящиеся развозить воду в Симферополе и районе, будут чистыми

Комментарии для сайта Cackle

div:
Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.