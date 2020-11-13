Автодороги Севастополя ремонтируют с использованием современных технологий и материалов

В Правительстве Севастополя отмечают: в 2020 году при реализации 20% контрактов на ремонт автодорог в городе используются материалы, включенные в реестр новых технологий.

Использование новых технологий и материалов — одна из ключевых задач при реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В ходе дорожных работ активно внедряются доказавшие свою результативность передовые практики. Так, на ул. Молодогвардейцев и ул. Новикова в Балаклаве, проезде ул. Хрусталева, д. 91 – ул. Индустриальная, ул. Стахановцев при устройстве дорожного покрытия Севавтодором применена технология повышения адгезии битумного вяжущего с минеральным материалом. Использование адгезионной дорожной присадки «АМДОР» позволяет продлить срок службы и повысить качество дорожных покрытий, улучшить технологические показатели при производстве асфальтобетонных смесей, — отмечают в пресс-службе Правительства Севастополя.

До 2024 года в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» запланировано расширение практики применения технологий, включенных в реестр и увеличение данного показателя до 80%.

Помимо этого, говорят специалисты севастопольского Правительства, на многих улицах города после проведения капитального ремонта, например, на ул. Громова, ул. Ерошенко, ул. Советская появилось наружное освещение со светодиодными светильниками, которые обеспечивают экономию электроэнергии в три раза в сравнении с ламповыми аналогами, одинаковый уровень светового потока без снижения освещённости, отсутствие пульсации, сокращение эксплуатационных расходов, экологическую безопасность.

Повышение качества дорожных работ — один из приоритетов нацпроекта. С этой целью утвержден и функционирует Реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения, в котором содержится более 1000 участков применения, 300 технологий, 750 материалов, 190 конструкций, 300 регламентирующих документов дорожной отрасли, — подчёркивают в пресс-службе Правительства города.

фото: пресс-служба Правительства Севастополя