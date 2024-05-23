«Автогражданка» для мотоциклов: мифы и реальность — эксперты говорят

Полисы ОСАГО на мототехнику стоят дешевле автомобильных. В среднем, «автогражданка» обходится байкеру в 2,2 тыс. рублей. Это в 3,3 раза дешевле полиса обычной «автогражданки». В то же время аварийность у мотоциклов значительно выше. Так, например, возмещение в рамках ОСАГО по вреду жизни и здоровью в мототранспорте происходит в 2,4 раза чаще, и оно в среднем выше на 29%. Это объясняется, прежде всего, более серьезными последствиями для жизни и здоровья пострадавших пассажиров мотоциклов и пешеходов. Средний размер компенсации по страховому случаю в прошлом году составил 93,5 тыс. рублей. При этом средняя выплата за вред, причиненный жизни и здоровью, была равна 258 834 рубля.

По словам координатора движения «Общество синих ведерок» Петра Шкуматова, «самым опасным и аварийным является период открытия мотосезона – с начала апреля до конца мая. Мотоциклисты за зиму отвыкают от вождения и теряют навыки, водители автомобилей так же отвыкают от мотоциклистов на дороге, это приводит к высокой аварийности».

Миф: ОСАГО для мотоциклистов почти недоступно

Ситуация с доступностью ОСАГО для мотоциклистов улучшается. Сейчас жалобы на сложности с оформлением «автогражданки» носят единичный характер. Многие проблемы решились благодаря созданию перестраховочного пула. Механизм, который начал действовать в апреле 2022 года, подразумевает, что страховые компании объединяются в систему с общим страховым фондом и делят между собой часть рисков по ОСАГО. Речь о договорах с потенциально высокой убыточностью, к ним относят в том числе и страхование мотоциклов. Такие полисы уже рассчитаны по максимальному тарифу, но даже он не покрывает всех рисков. Если страхователь несет убытки, ему возмещают их за счет этого пула. При этом для самого владельца байка не меняется ничего: он оформляет полис у выбранного страховщика, и к нему же обращается в случае аварии. По данным РСА, в прошлом году в перестраховочный пул было передано почти 23% всех договоров ОСАГО на мотоциклы. Всего оформлено 412 473 полисов, в пул ушло 94 107 договоров.

Миф: мотоциклисты отказываются от ОСАГО

В 2023 году было оформлено 356 559 полисов ОСАГО на мотоциклы. Такую статистику приводит ЦБ РФ. Это в 6,4 раза меньше количества зарегистрированной мототехники. Одна из причин такого дисбаланса — солидный возраст отечественного мотопарка. В начале этого года в «Автостате» насчитали 2 млн. 155 тыс. байков. Из них более 87% — старше 15 лет. Многие из этих машин не на ходу, простаивают в гаражах, но продолжают числится на балансе Госавтоинспекции. Получается, что большое количество мотоциклов существуют только на бумаге.

Миф: каждый байкер может сам починить свой мотоцикл

Как правило, мотоциклы в ДТП страдают достаточно серьезно. Эксперты говорят, что примерно треть аварий с участием байкеров приводят к тотальным последствиям: почти в 30% случаев ремонт мототехники после дорожного происшествия оказывается нецелесообразным. Детали стоят дорого, а с введением санкций возникли сложности с поставкой запчастей. Это касается и предприятий, которые выпускали неоригинальные детали. Причина – большие расходы на логистику. На сегодняшний день цепи, цилиндры и масляные фильтры привозят при помощи параллельного импорта, сокращаются и сроки их доставки. Но переходить на китайские запчасти готовы не все владельцы мототехники. Кроме того, пока двигатели европейских и японских производителей китайские заводы заменить не могут, как и комплектующие для них.

источник: пресс-служба Информационного проекта «ОСАГО: общественная экспертиза»