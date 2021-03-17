Автоинспекторы Севастополя проверили готовность водителей уступать дорогу автомобилям «скорой»

В ходе профилактического мероприятия «Маячок» автоинспекторы Севастополя выявили двух водителей, которые не предоставили преимущество в движении автомобилю скорой медицинской помощи.

На нарушителей были составлены административные материалы в соответствии со статьёй 12.17 Кодекса административных правонарушений Российской Федерации за непредоставление преимущества автомобилю со спецсигналами, которая влечет наложение административного штрафа в размере от 3000 до 5000 рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от 3 месяцев до 1 года. Отметим, что маршруты движения в рамках рейда «Маячок» всегда разные и охватывают самые оживлённые дорожные развязки города, — говорят в Управлении ГИБДД УМВД России по г. Севастополю.

Совместные рейды Госавтоинспекции с Центром экстренной медицинской помощи и медицины катастроф и Главным управлением МЧС России по городу Севастополю продолжатся и в дальнейшем.

фото: Управление ГИБДД УМВД России по г. Севастополю