Автоэксперт Игорь Моржаретто: цифровизация ОСАГО набирает обороты

Автоэксперт Игорь Моржаретто уверен, что переход обязательной автогражданки в режим онлайн – современный шаг, выражающий заботу об удобстве клиентов.

Ведь вся наша жизнь постепенно переходит в цифровой формат. Мы уже записываемся на прием к врачу через гаджеты, получаем услуги, зайдя на сайт или скачав приложение соответствующей компании или, например, Госуслуги. Конечно же удобно, что страховой полис можно приобрести за несколько минут или даже пол часа, да ещё и не выходя из дома. Это особенно актуально сейчас, когда люди вообще стараются не выходить лишний раз на улицу и ограничить контакты. Например, по данным Российского союза автостраховщиков (РСА) за 2020 год в России страхователи приобрели 17,8 млн полисов электронного ОСАГО. Каждый второй автовладелец предпочитает цифровой полис бумажному: на е-ОСАГО пришлось около 50% приобретенных полисов, — цитирует автоэксперта пресс-служба Информационного проекта «ОСАГО: общественная экспертиза».

Соответственно, говорит эксперт, использование маркетплейсов заведомо видится удобным для граждан, активно совершающих покупки через интернет. Там водители могут сравнить цены на ОСАГО, предлагаемые различными страховыми компаниями и сразу приобрести полис по максимально выгодной для себя стоимости.

Однако многие люди предпочитают покупать страховку в одной и той же компании много лет. Это абсолютно логично. Если я много лет страхуюсь в компании А, меня абсолютно устраивают условия и качество предоставляемого сервиса, зачем мне уходить в компанию Д? Это сугубо персональный выбор каждого страхователя. Однако, даже если вы 10 лет обслуживаетесь в компании А, перед покупкой очередного полиса, мне кажется, все же не лишним сравнить его цену с предложениями остальных компаний на рынке. Если у другого страховщика будут варианты интереснее, почему бы не попробовать? — отмечает Игорь Моржаретто.

Конечно, при покупке ОСАГО в онлайн есть некоторые риски, впрочем, их не больше, чем при потреблении других услуг в подобном формате и нашим гражданам просто следует учиться жить с пониманием, что в интернете важно соблюдать аккуратность. Важный момент, который должны проработать страховщики и представители маркетплейсов – предотвращение вероятности утечки личных данных страхователей. Полис ОСАГО можно купить на сайте страховой компании или на маркетплейсе, где страховщики размещают свою информацию на законных основаниях. Список маркетплейсов сегодня достаточно ограничен, так что проблем возникать не должно. Также с 2020 года разрешено участие страховых агентов и брокеров при заключении договоров в электронной форме без права проставления своей подписи на договоре и получения страховой премии. Что же касается случаев мошенничества, то в интернете они всегда были, и, вероятно, будут. Поэтому страхователям важно быть внимательными. С перечнем страховых компаний, которые могут продавать полисы ОСАГО можно ознакомиться на сайте РСА в разделе «Информация о компаниях».

Стоит отметить, что переход страховой отрасли в онлайн выгоден не только клиентам, но и самим страховщикам. С ростом уровня цифровизации покупка ОСАГО и урегулирование страховых случаев посредством различных онлайн-платформ будет становиться все актуальнее для российских граждан. Более того, если некие участники рынка не сумеют приспособиться к новым реалиям, они останутся у разбитого корыта. Сегодня разномастные цифровые платформы развиваются со скоростью света и практически нет услуг, получение которых еще не перевели в цифровую форму. Если страховщики не будут продвигать себя в интернете, безусловно, они проиграют в разгорающейся цифровой гонке. Насколько я помню, каждый второй полис ОСАГО покупается в электронном виде.

Ещё один плюс перехода страховой отрасли в режим онлайн – постепенное снижение стоимости продуктов, как минимум, для ряда граждан. Например, компании будут экономить на работе посредников, оказывающих услуги страховщикам, привлекая клиентов и получая за это свой процент. При продаже полисов через сайты страховщиков или маркетплейсы, данные услуги остаются не востребованными.

При наступлении страховых случаев наиболее актуальным видится использование «Помощника ОСАГО», которое сегодня работает в любом регионе России. Через приложение можно легко и быстро оформить ДТП по Европротоколу прямо на месте, отправив всю необходимую информацию в страховую компанию. Когда РСА официально представит SDK-модуль, благодаря которому функционал «Помощника ОСАГО» станет возможным встраивать в приложения страховщиков, процедура урегулирования убытков станет еще проще. Конечно, речь не идет о ДТП со множеством участников, серьезными повреждениями автомобиля или человеческими жертвами. В подобных случаях необходимо привлечение сотрудника полиции и посещение офиса страховой компании. Поэтому важно повышать компьютерную грамотность граждан, чтобы приложение без проблем могли использовать все водители. Почему бы преподавателям автошкол не уделять больше внимания вопросам инструктажа для онлайн-покупки ОСАГО и оформления ДТП по Европротоколу? По данным РСА за 11 месяцев 2020 года доля водителей, оформивших ДТП по Европротоколу, составила 55%. Это 726 тыс. обращений потерпевших по всей России. Важно, что в Госдуме на рассмотрении уже находится законопроект о переводе оформления выплат по ОСАГО в электронный вид, который в декабре 2020 года принят в первом чтении.

Источник: пресс-служба Информационного проекта «ОСАГО: общественная экспертиза»