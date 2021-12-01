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Автоледи не победила своей пагубной привычки и повторно попалась пьяная за рулем. Случай в Симферополе
Иллюстрация: ГИБДД

Автоледи не победила свою пагубную привычку и повторно попалась пьяная за рулем. Случай в Симферополе

Опубликовал: CrimeaPRESS в ГИБДД Крыма 19:38 01.12.2021

В Симферополе произошло ДТП с участием двух автомобилей. Одним из них управляла 45-летняя женщина, которая… покинула место ДТП. Инспекторы ГИБДД в течение часа установили нарушительницу. И тут выяснилось, что автоледи пьяна.

Внешние признаки водителя указывали на то, что она находится в состоянии опьянения. После неоднократных попыток освидетельствования на месте, ей было предложено проехать в медицинское учреждение для определения состояния опьянения, на что она ответила отказом. От управления транспортным средством женщина была отстранена. В отношении водителя составлен ряд административных материалов, — сообщили в ГИБДД.

При проверке по базам данных выяснилось, что нарушительница ранее в течение года уже привлекалась к ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения.

В связи с этим, в ее действиях усматриваются признаки преступления, предусмотренные ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за невыполнение водителем транспортного средства законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения). Санкцией статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет, — уточнили в МВД по РК.

Собранные в отношении водителя материалы дела переданы в органы дознания.

Автоледи не победила свою пагубную привычку и повторно попалась пьяная за рулем. Случай в Симферополе

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