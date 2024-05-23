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Автоледи с детьми заблудилась в горах. Пришлось вызывать «КРЫМ-СПАС»

Автоледи с детьми заблудилась в горах. Пришлось вызывать «КРЫМ-СПАС»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Крым-СПАС 12:55 23.05.2024

В Бахчисарайском районе женщина с детьми выехала на автомобиле в горно-лесную местность и заблудилась. Информация поступила в МЧС РК в 19:50, в считанные минуты к поисковым работам приступили специалисты Бахчисарайского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС».

По прибытии к ориентировочному местонахождению людей, спасатели приступили к поискам. В результате, в течение часа женщина и двое несовершеннолетних были обнаружены в лесном массиве урочища Чардаклы-Баир, в медицинской помощи они не нуждались. Как выяснилось, женщина плохо знала местность и не смогла сориентироваться и найти дорогу обратно. Сотрудники ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» сопроводили граждан до ближайшего населенного пункта, а также провели с ними профилактическую беседу о правилах безопасного посещения горно-лесной зоны полуострова, — рассказали в МЧС РК.

 

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