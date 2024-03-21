Автолюбитель из Симферополя за пьяное вождение отправится в колонию

Еще и без машины остался.

Прокуратура Центрального района Симферополя поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении ранее судимого местного жителя. Мужчина признан виновным по ч. 2 ст. 264.1 УК РФ (управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за аналогичное преступление).

В суде установлено, что мужчина, имея судимость за управление автомобилем в нетрезвом состоянии, надлежащих выводов для себя не сделал и в октябре прошлого года после употребления алкоголя вновь стал управлять автомобилем марки ВАЗ 21011. Двигаясь по улице 60 лет Октября в городе Симферополе, осужденный был остановлен сотрудниками ДПС ГИБДД, — рассказали в прокуратуре.

Суд с учетом имеющейся судимости и позиции государственного обвинителя приговорил мужчину к 6 месяцам лишения свободы с лишением права управления всеми видами транспортных средств на 4 года. Отбывать наказание ему предстоит в колонии-поселении.

Автомобиль марки ВАЗ 21011, принадлежащий осужденному, конфискован в доход государства. Приговор в законную силу не вступил.