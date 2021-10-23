Автоматические АЗС: специалисты говорят — этот бизнес позволяет стабильно зарабатывать на продаже ГСМ

Автоматических АЗС в последнее время в регионах России становится всё больше. И по прогнозам специалистов, их количество будет расти. Что являют собой такие автомобильные заправочные станции?

Принцип действия идентичен магазину самообслуживания. То есть водитель приезжает, собственноручно заправляется, получает чек в терминале и уезжает. Ему не надо стоять в очереди, ждать, когда оператор его обслужит и нальет в бак автомобиля нужное количество ГСМ. Вследствие этого экономится время на заправку транспорта, что крайне важно при современном темпе жизни, — поясняют в компании «PRO-AZS», которая специализируется на автоматизации АЗС.

Автоматические АЗС как бизнес-проект

Эксперты подчёркивают: с точки зрения бизнеса автоматические АЗС — весьма перспективные инвестиционные проекты. Плюсов у их реализации несколько:

запуск проекта не растянут по срокам. В большинстве случаев, строительство и пуско-наладка такой заправки занимает не более 4 месяцев;

такого рода АЗС размещают на небольших по площади площадках. Зачастую это территории возле торговых центров и супермаркетов;

нет необходимости содержать штат операторов;

модельный ряд автоматических заправок весьма широк: от компактных объектов до больших комплексов.

Что касается окупаемости, то и по этому параметру автоматические АЗС как бизнес-проект оцениваются специалистами на «отлично» — средний (причём наиболее вероятный) срок возврата вложенных денежных средств составляет 8 месяцев. И, как показывает практика, в дальнейшем довольно быстро предприятие выходит на стабильную чистую прибыль:

При самостоятельном управлении от объекта можно получать ежегодный доход в размере 7 миллионов рублей. При сдаче АЗС в аренду прибыль, естественно, будет ниже, — отмечают эксперты компании «PRO-AZS».

Сложно ли, к слову, управлять такими заправками? Автоматизированные АЗС обслуживаются удалённо через диспетчерские центры (к одному такому пункту могут быть подключены несколько заправок, что также убирает необходимость в большом количестве сотрудников). При этом объекты находятся под постоянным видеонаблюдением, так что форс-мажорные неконтролируемые обстоятельства практически исключены: на связь с диспетчером можно выйти, воспользовавшись кнопкой вызова.

Схематично процесс управления автоматическими АЗС выглядит так:

Автоматические АЗС — как запустить проект

Здесь главный момент: автоматические АЗС — это комплекс специализированного высокоточного оборудования. Довольно сложный в монтаже. Так что и установка, и пусконаладочные работы должны производиться профессиональными мастерами. Самостоятельно это сделать невозможно. В том числе и потому, что заправки — это объекты повышенного уровня опасности, а потому и в процессе установки, и при эксплуатации должны соблюдаться определённые правила техники безопасности.

И, разумеется: оборудование такого класса — не «магазинный товар». Автоматические АЗС и приобретаются, и обслуживаются исключительно через специализированные компании.