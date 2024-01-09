Автомобилист из Ялты может лишиться водительских прав. Грубое нарушение – наказуемо

Внимание полиции привлекло видео, размещенное в соцсетях, на котором водитель автомобиля «Мерседес» на трассе «Ялта – Севастополь» грубо нарушил п.1.3 ПДД РФ, осуществив выезд на встречную полосу. Проведенными мероприятиями сотрудниками Госавтоинспекции Ялты установлен водитель – местный житель 1973 года рождения.

В отношении нарушителя составлен административный материал по ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ («Выезд в нарушение Правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения, либо на трамвайные пути встречного направления»). Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде штрафа в размере пяти тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок до шести месяцев, — сообщили в МВД по РК.