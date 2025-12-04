Автомобилисты Крыма рассказали, насколько нужно поднять лимиты по ОСАГО

Большинство (94%) автолюбителей Крыма считают, что необходимо повысить лимиты возмещения по ОСАГО. Такие результаты показал опрос автомобильного сайта Дром, в котором приняли участие более 13 тысяч человек. Только 1% респондентов ответили, что максимальную сумму компенсации ущерба по «железу» можно оставить как есть — в размере 400 тыс. рублей. Еще 5% выбрали ответ «ОСАГО нужно отменить».

Поскольку лимит возмещения по «автогражданке» не поднимался одиннадцать лет, Дром поинтересовался у автомобилистов: «До какой суммы пора его повысить?». Мнения водителей по максимальной выплате распределились следующим образом: 24% опрошенных предлагают увеличить ее до 500-700 тыс. рублей, а 70% — предложили поднять сразу до 1 млн рублей или выше. Среди них большая часть (56%) считают, что достаточно «миллиона», а меньшая (14%) — что сумма должна быть еще выше.

Как показал опрос, больше всего автолюбителей из Ленинградской области и Башкирии (по 23%) полагают, что лимит нужно сделать свыше 1 млн рублей. Водители Татарстана (68%) и Санкт-Петербурга (64%) чаще отвечали, что компенсации в размере 1 млн рублей будет достаточно. А вот за увеличение максимальной выплаты до 500-700 тыс. рублей проголосовала большая доля водителей Крыма, Курганской области и Бурятии.

В комментариях автолюбители отмечали, что за десять лет запчасти и ремонтные работы подорожали. Так что выплат по ОСАГО все чаще не хватает на ремонт после ДТП. «С такими ценами на автомобили и запчасти ОСАГО в принципе утрачивает всякий смысл. Нужна глубокая и проработанная реформа», — сказал один автолюбитель. Его мнение поддержал другой: «На современных иномарках чтобы просто поменять бампер, фару и крыло, можно в полмиллиона не уложиться».

Водители приводили примеры ДТП, которые «стоят» сегодня 400 тыс. рублей. Например, автолюбитель из Москвы написал, что это может быть «лёгонький тычок в бампер мерседеса S-класса. Причем ничего фатального, кронштейны, полировка, клипсы, арматурные работы».

Однако автолюбители также говорили, что повышение лимитов приведет к увеличению тарифов на «автогражданку». Кто-то предполагал, что стоимость полиса может вырасти в три раза, другие считали, что на 20-30%.

Некоторые автолюбители говорили, что «увеличивают свой лимит» добровольным страхованием: «Если боитесь кого-то дорогого стукнуть, то покупаете расширенный ДОСАГО. Если сами купили хрустального китайца, который от пинка подушками взрывается в тотал — заключайте еще МиниКАСКО». Подобные предложения написали несколько посетителей Дрома, но им в ответ были комментарии о том, что «расширенное ОСАГО получается сделать не у всех».

Всероссийский опрос проводился с 18 по 25 августа 2025 года среди пользователей сайта Дром.

источник: пресс-служба Всероссийского автомобильного портала Дром

Просмотры: 9