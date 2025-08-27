Автомобильные пробки на Крымском мосту связаны с усилением мер безопасности

Здесь хочу сказать, что с точки зрения принятых мер безопасности на Крымском мосту — это вынужденные меры, к сожалению. Безопасность превыше всего, – подчеркнул он.

Аксенов добавил, что около 600 автомобилей пропускаются после досмотра на мост единовременно. Всего в сутки проезжает порядка 26 тысяч машин.

Утром в среду в очереди с крымской стороны стояли более 600 авто, сейчас число ожидающих проезда выросло. По состоянию на 12 часов дня на Крымском мосту находятся 887 автомобилей. Большинство — со стороны Керчи. Время ожидания досмотра составляет около трех часов.

На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.

Добраться в Крым с материка и обратно можно и по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.

источник: РИА Новости Крым