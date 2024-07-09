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Автомобильным глушителем по голове… Приговор суда в Симферопольском районе
Иллюстрация: ВК

Автомобильным глушителем по голове… Приговор суда в Симферопольском районе

Опубликовал: КрымPRESS в Суды Крыма 13:42 09.07.2024

Приговором Симферопольского районного суда Республики Крым от 8 июля 2024 года осужден житель с. Софиевка Симферопольского района, 1991 года рождения, гражданин Ч., за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия.

22 февраля этого года гражданин Ч., находясь на территории с. Красная Зорька Симферопольского района, в ходе возникшего конфликта нанёс гражданину М. удар в область головы, используя в качестве оружия автомобильный глушитель. В результате указанных противоправных действий гражданин М. получил тяжёлую травму головного мозга, вследствие чего был госпитализирован в медицинское учреждение. Виновному лицу судом назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года с возложением на него ряда обязанностей. Контролировать поведение условно осужденного будет специализированный государственный орган, — озвучили детали дела в пресс-службе суда. 

При назначении наказания судом приняты во внимание обстоятельства уголовного дела в совокупности, наступившие последствия, а также данные о личности подсудимого, его отношение к совершенному преступлению, чистосердечное раскаяние, его постпреступное поведение, выразившееся в его активном способствовании раскрытию и расследованию преступления, принятию мер для заглаживания причиненного потерпевшему вреда и оказанию ему материальной помощи.

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Приговор не вступил в законную силу.

источник: пресс-служба Симферопольского  районного суда Республики Крым

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