Автоподжог… на почве ревности. В Крыму наказали жителя Московской области

Житель Московской области осужден за поджог дорогостоящего автомобиля в Крыму. Мало того, что машину пироман выбрал не дешевую, ценой в несколько миллионов, так еще и в авто находилась немалая сумма денег (5 миллионов). В итоге, мужчина осужден по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества, причинившее значительный ущерб, совершенное путем поджога).

В суде установлено, что в апреле прошлого года мужчина на почве ревности приехал к одному из пансионатов, в котором ранее отдыхала его супруга. Увидев на парковке автомобиль «Фольксваген», подсудимый облил его горючей жидкостью, которая находилась при нем и поджег. В результате возгорания был уничтожен дорогостоящий автомобиль стоимостью более 4 млн рублей и находящиеся там денежные средства в размере 5 млн рублей. Вину в инкриминируемом преступлении мужчина признал, — сообщили в прокуратуре.

Суд приговорил его к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год 6 месяцев. По иску потерпевшего с жителя Московской области взыскан ущерб в размере более 9 млн. рублей, а также компенсация морального вреда в размере 7 тыс. рублей.