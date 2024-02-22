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Автоподжог… на почве ревности. В у наказали жителя Московской области
Фото: прокуратура РК

Автоподжог… на почве ревности. В Крыму наказали жителя Московской области

Опубликовал: CrimeaPRESS в Происшествия 12:27 22.02.2024

Житель Московской области осужден за поджог дорогостоящего автомобиля в Крыму. Мало того, что машину пироман выбрал не дешевую, ценой в несколько миллионов, так еще и в авто находилась немалая сумма денег (5 миллионов). В итоге, мужчина осужден по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества, причинившее значительный ущерб, совершенное путем поджога).

В суде установлено, что в апреле прошлого года мужчина на почве ревности приехал к одному из пансионатов, в котором ранее отдыхала его супруга. Увидев на парковке автомобиль «Фольксваген», подсудимый облил его горючей жидкостью, которая находилась при нем и поджег. В результате возгорания был уничтожен дорогостоящий автомобиль стоимостью более 4 млн рублей и находящиеся там денежные средства в размере 5 млн рублей. Вину в инкриминируемом преступлении мужчина признал, — сообщили в прокуратуре.

Суд приговорил его к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год 6 месяцев. По иску потерпевшего с жителя Московской области взыскан ущерб в размере более 9 млн. рублей, а также компенсация морального вреда в размере 7 тыс. рублей.

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