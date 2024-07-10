Суровое «огненное» утро в Ялте: автопожар уничтожил два автомобиля

В Крыму снова разгораются (в прямом смысле) «парковочные войны»?
Это утро в Ялте началось с возгорания двух автомобилей.
Огнеборцы 2-го пожарно-спасательного отряда НУ МЧС Рссии по РК выехали на место происшествия, где горели легковой автомобиль и микроавтобус. За один час пожар был ликвидирован. Распространение огня на соседние автомобили не было допущено, – сообщили в чрезвычайном ведомстве.
Отметим, что собственник одного из автомобилей при попытке самостоятельного тушения получил термический ожог второй степени. Пострадавший был передан сотрудникам скорой медицинской помощи.
В причинах автопожара разберутся эксперты и, судя по всему, правоохранители. Уж очень похоже на поджог. В Крыму снова разгораются (в прямом смысле) «парковочные войны»?
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С тегами: поджоги автомобилей в Крыму