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Суровое «огненное» утро в Ялте: автопожар уничтожил два автомобиля

Суровое «огненное» утро в Ялте: автопожар уничтожил два автомобиля

Опубликовал: CrimeaPRESS в МЧС Крыма 22:07 10.07.2024

В Крыму снова разгораются (в прямом смысле) «парковочные войны»?

Это утро в Ялте началось с возгорания двух автомобилей.

Огнеборцы 2-го пожарно-спасательного отряда НУ МЧС Рссии по РК выехали на место происшествия, где горели легковой автомобиль и микроавтобус. За один час пожар был ликвидирован. Распространение огня на соседние автомобили не было допущено, – сообщили в чрезвычайном ведомстве.

Отметим, что собственник одного из автомобилей при попытке самостоятельного тушения получил термический ожог второй степени. Пострадавший был передан сотрудникам скорой медицинской помощи.

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В причинах автопожара разберутся эксперты и, судя по всему, правоохранители. Уж очень похоже на поджог. В Крыму снова разгораются (в прямом смысле) «парковочные войны»?

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