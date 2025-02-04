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Автопоезд «Россия – Моя история» в Севастополе посетили более 15 тысяч человек
фото предоставлено организаторами события

Автопоезд «Россия – Моя история» в Севастополе посетили более 15 тысяч человек

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 14:25 04.02.2025

С 4 ноября по 31 января город-герой Севастополь принимал уникальный мультимедийный комплекс «Россия – Моя история», аналогов которому нет в мире. За это время более 15 000 человек стали гостями автопоезда. Особый интерес к экспозициям проявили почти 9 000 школьников и студентов из 71 образовательного учреждения Севастополя.

Посетители автопоезда смогли совершить увлекательное интерактивное путешествия сквозь 1000-летнюю историю России, открывая для себя прошлое и настоящее нашей страны. Тачпады, яркие видеоролики и фильмы, а также интерактивные квесты позволили каждому посетителю не только узнать историю страны, но и самим стать частью значимых исторических событий. А еще лучше погрузиться в прошлое помогали профессиональные экскурсоводы, запомнившиеся гостям автопоезда.

Здесь же, в профориентационном центре «Россия – мои горизонты», можно было попрактиковаться на современном оборудовании, выявить свои сильные стороны в ходе профориентационного тестирования и увидеть новые пути развития. Более 7000 школьников смогли примерить на себя профессии сварщика, реаниматолога, инженера и оператора станка. Специальное профориентационное тестирование было разработано по материалам проекта «Билет в будущее», чтобы помочь подросткам осознанно подойти к выбору будущей профессии.

Севастополь – знаковое историческое место для России, – подчеркнул руководитель мультимедийного автопоезда «Россия – Моя история» Максим Виноградов. – Для нас было особенно важно доставить этот уникальный комплекс именно сюда. Мы очень рады, что выставка нашла отклик в сердцах жителей и гостей Севастополя. И если такая возможность появится вновь, мы с удовольствием вернёмся в этот город.

Помимо захватывающих экскурсий, команда автопоезда подарила Севастополю онлайн-марафон и незабываемый семейный фестиваль. На этом празднике, объединившем поколения, участники с азартом осваивали программирование и управление роботами, отправлялись в виртуальные путешествия и создавали неповторимые сувениры, прикасаясь к истории и современности.

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Напомним, что мультимедийный автопоезд «Россия – Моя история» был создан по инициативе президента России Владимира Путина Фондом Гуманитарных Проектов при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации. В 2024 году этот мобильный комплекс отправился из Москвы в своё первое путешествие, побывав в Донецкой Народной Республике, Херсонской области и прибыв в Севастополь ко Дню народного единства.

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