Автопоезд «Россия – Моя история» в Севастополе посетили более 15 тысяч человек

Посетители автопоезда смогли совершить увлекательное интерактивное путешествия сквозь 1000-летнюю историю России, открывая для себя прошлое и настоящее нашей страны. Тачпады, яркие видеоролики и фильмы, а также интерактивные квесты позволили каждому посетителю не только узнать историю страны, но и самим стать частью значимых исторических событий. А еще лучше погрузиться в прошлое помогали профессиональные экскурсоводы, запомнившиеся гостям автопоезда.

Здесь же, в профориентационном центре «Россия – мои горизонты», можно было попрактиковаться на современном оборудовании, выявить свои сильные стороны в ходе профориентационного тестирования и увидеть новые пути развития. Более 7000 школьников смогли примерить на себя профессии сварщика, реаниматолога, инженера и оператора станка. Специальное профориентационное тестирование было разработано по материалам проекта «Билет в будущее», чтобы помочь подросткам осознанно подойти к выбору будущей профессии.

Севастополь – знаковое историческое место для России, – подчеркнул руководитель мультимедийного автопоезда «Россия – Моя история» Максим Виноградов. – Для нас было особенно важно доставить этот уникальный комплекс именно сюда. Мы очень рады, что выставка нашла отклик в сердцах жителей и гостей Севастополя. И если такая возможность появится вновь, мы с удовольствием вернёмся в этот город.

Помимо захватывающих экскурсий, команда автопоезда подарила Севастополю онлайн-марафон и незабываемый семейный фестиваль. На этом празднике, объединившем поколения, участники с азартом осваивали программирование и управление роботами, отправлялись в виртуальные путешествия и создавали неповторимые сувениры, прикасаясь к истории и современности.

Напомним, что мультимедийный автопоезд «Россия – Моя история» был создан по инициативе президента России Владимира Путина Фондом Гуманитарных Проектов при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации. В 2024 году этот мобильный комплекс отправился из Москвы в своё первое путешествие, побывав в Донецкой Народной Республике, Херсонской области и прибыв в Севастополь ко Дню народного единства.