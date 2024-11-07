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Автопожар на трассе "Алушта - Судак". "Форд" загорелся в движении
Фото: МЧС РК

Автопожар на трассе «Алушта — Судак». «Форд» загорелся в движении

Опубликовал: CrimeaPRESS в МЧС Крыма 14:26 07.11.2024

Сотрудники «Пожарной охраны Республики Крым» ликвидировали возгорание автомобиля на 41-м км трассы «Алушта — Судак»

Вчера вечером поступила информация, что на 41 км автодороги «Алушта — Судак» во время движения загорелся легковой автомобиль «Ford Explorer». Водитель и пассажир выбрались из авто самостоятельно. На место происшествия выезжали сотрудники ПЧ с. Рыбачье ГКУ РК «Пожарная охрана Республики Крым» и добровольной пожарной команды с. Приветное. Огнеборцы проложили рукавные линии и ликвидировали пламя на площади 3 кв. метра, — сообщили в МЧС РК.

Пострадавших нет, причину автопожара устанавливают эксперты.

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