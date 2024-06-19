Автопожар на трассе «Симферополь – Джанкой»: на ходу загорелся рейсовый автобус

Сотрудники МЧС России ликвидировали возгорание автобуса на трассе «Симферополь – Джанкой». Сообщение о происшествии поступило в чрезвычайное ведомство сегодня, в 12:34.

В районе пгт Гвардейское Симферопольского района загорелся пассажирский автобус. Пламя перешло на сухую растительность. Сотрудники 1 пожарно-спасательного отряда оперативно ликвидировали возгорание автобуса на площади 14 кв. м. Через 35 минут на площади 114 кв. м была полностью ликвидирована сухая растительность. Погибших и пострадавших нет, — сообщили в ГУ МЧС России по РК.

Причину автопожара устанавливают эксперты.

В прокуратуре Крыма уточнили: сгорел рейсовый автобус, следовавший по маршруту «Красное-Симферополь». В момент происшествия в салоне автобуса находилось 15 пассажиров. Пострадавших в результате возгорания нет.

Учитывая обстоятельства происшествия, прокуратура даст оценку исполнению обязанностей ответственными лицами предприятия, а также органов контроля по пресечению правонарушений в сфере организации безопасности дорожного движения, соблюдению требований безопасности при организации перевозок пассажиров, — отметили в надзорном ведомстве.

Результаты проверочных мероприятий находятся на контроле руководства прокуратуры Крыма.