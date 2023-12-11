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Автопожар под Судаком – ВАЗ загорелся в движении на дороге

Автопожар под Судаком – ВАЗ загорелся в движении на дороге

Опубликовал: CrimeaPRESS в МЧС Крыма 12:52 11.12.2023

9 декабря, в 11:25 на пульт оперативного дежурного поступил сигнал о том, что на автодороге «Морское – Громовка» (под Судаком) горит легковой автомобиль. Требуется помощь спасателей.

Автопожар под Судаком – ВАЗ загорелся в движении на дороге

По прибытии стало известно, что легковой автомобиль ВАЗ 2114 загорелся в движении. Огнеборцы проложили рукавные линии и ликвидировали пожар в течение 15 минут. Площадь его составила 6 квадратных метров. В результате происшествия огнем был уничтожен весь автомобиль. Пострадавших нет. Причины устанавливаются, — сообщили в МЧС РК.

Автопожар под Судаком – ВАЗ загорелся в движении на дороге Автопожар под Судаком – ВАЗ загорелся в движении на дороге

Фото: МЧС РК.

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