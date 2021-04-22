Автопожар в Бахчисарайском районе: сгорела «четверка»

Накануне утром (в 6:41) на оперативный пульт крымских спасателей поступила информация о том, что в селе Вилино (в Бахчисарайском районе) горит автомобиль.

К месту происшествия немедленно было направлено дежурное подразделение ПЧ с. Вилино ГКУ РК «Пожарная охрана Республики Крым» в составе 3-х человек и 1 единицы техники. По прибытии огнеборцев стало известно, что в районе рынка «Южный» горит легковой автомобиль ВАЗ 2104. Сотрудники пожарной охраны оперативно ликвидировали огонь в течение 15 минут. К сожалению, в результате возгорания автомобиль сгорел практически полностью. Пострадавших нет. Причины устанавливают эксперты, — сообщили в МЧС РК.

Интересно, что этот автопожар стал единственным происшествием минувшего дня в Крыму. Возгораний зафиксировано не было. По данным ГУ МЧС России по РК, всего, с начала года в Крыму ликвидировано 673 пожара (в среднем, по 6 в сутки).