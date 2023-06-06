Автопожар в Бахчисарайском районе – горела грузовая «ГАЗель»

Сотрудники ГКУ РК «Пожарная охрана Республики Крым» ликвидировали возгорание автомобиля. Тревожный вызов поступил накануне вечером (в 21:47). В селе Холмовка (в Бахчисарайском районе) на открытой территории возле частного домовладения загорелся моторный отсек грузового автомобиля «ГАЗель».

Сотрудники пожарной охраны оперативно провели боевое развертывание и ликвидировали огонь в течение короткого времени. Площадь пожара составила 5 кв. метров. В результате происшествия огнем были уничтожены моторный отсек и кабина автомобиля. Пострадавших нет, — сообщили в МЧС РК.

Причины автопожара устанавливают эксперты.

Фото: МЧС РК.

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