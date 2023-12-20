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Автопожар в Бахчисарайском районе: на ходу загорелись «Жигули»

Автопожар в Бахчисарайском районе: на ходу загорелись «Жигули»

Опубликовал: CrimeaPRESS в МЧС Крыма 12:32 20.12.2023

Сотрудники «Пожарной охраны Республики Крым» ликвидировали возгорание автомобиля в Бахчисарайском районе.

Автопожар в Бахчисарайском районе: на ходу загорелись «Жигули»

18 декабря, в 15:40 на пульт оперативного дежурного поступило сообщение о том, что в селе Вилино произошло возгорание автомобиля. К месту происшествия была направлена дежурная смена ПЧ с. Вилино ГКУ РК «Пожарная охрана Республики Крым». По прибытии стало известно, что легковой автомобиль ВАЗ 2106 загорелся во время движения. Его владелец эвакуировался самостоятельно и в медпомощи не нуждался. Сотрудники пожарной охраны проложили рукавные линии и оперативно ликвидировали пожар, — сообщили в МЧС РК.

Автопожар в Бахчисарайском районе: на ходу загорелись «Жигули»

Площадь автопожара составила 4 кв. метра. Пострадавших нет. Причины устанавливаются экспертами. А вот «Жигули»… уже только в металлолом.

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Автопожар в Бахчисарайском районе: на ходу загорелись «Жигули»

Фото: МЧС РК.

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