Автопожар в Бахчисарайском районе: на ходу загорелись «Жигули»

Сотрудники «Пожарной охраны Республики Крым» ликвидировали возгорание автомобиля в Бахчисарайском районе.

18 декабря, в 15:40 на пульт оперативного дежурного поступило сообщение о том, что в селе Вилино произошло возгорание автомобиля. К месту происшествия была направлена дежурная смена ПЧ с. Вилино ГКУ РК «Пожарная охрана Республики Крым». По прибытии стало известно, что легковой автомобиль ВАЗ 2106 загорелся во время движения. Его владелец эвакуировался самостоятельно и в медпомощи не нуждался. Сотрудники пожарной охраны проложили рукавные линии и оперативно ликвидировали пожар, — сообщили в МЧС РК.