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Автопожар в Джанкое: минивэн загорелся на ходу

Автопожар в Джанкое: минивэн загорелся на ходу

Опубликовал: CrimeaPRESS в МЧС Крыма 13:23 06.11.2024

Огнеборцы 26-й пожарно-спасательной части за 3 минуты ликвидировали возгорание микроавтобуса в Джанкое. Минивэн загорелся на ходу, источником возгорания стал моторный отсек. Площадь пожара составила 1 кв. метр. Точную причину автопожара установят эксперты.

При пожаре автомобиль полностью сгорает за 4-6 минут. Такова статистика. Каждый водитель может спасти своё авто на ранней стадии возгорания при помощи огнетушителя, — отметили в ГУ МЧС России по РК.

Спасатели  напоминает:

  • если случился пожар, немедленно звони 101 или 112;
  • ремонт и обслуживание авто доверяй специалистам;
  • купи в машину огнетушитель, а лучше — два!
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