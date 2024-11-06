Автопожар в Джанкое: минивэн загорелся на ходу

Огнеборцы 26-й пожарно-спасательной части за 3 минуты ликвидировали возгорание микроавтобуса в Джанкое. Минивэн загорелся на ходу, источником возгорания стал моторный отсек. Площадь пожара составила 1 кв. метр. Точную причину автопожара установят эксперты.

При пожаре автомобиль полностью сгорает за 4-6 минут. Такова статистика. Каждый водитель может спасти своё авто на ранней стадии возгорания при помощи огнетушителя, — отметили в ГУ МЧС России по РК.

Спасатели напоминает:

если случился пожар, немедленно звони 101 или 112;

ремонт и обслуживание авто доверяй специалистам;

купи в машину огнетушитель, а лучше — два!

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