Автопожар в Керчи – на ходу загорелась «Волга»

Накануне в Керчи, в районе первой горбольницы случился автопожар. Как сообщает KERCH.COM.RU, возгорание произошло в моторном отсеке «Волги». Водитель, увидев задымление, остановился, вышел из машины и вызвал сотрудников МЧС. Площадь пожара составила 1 кв. метр. Жертв нет. Автопожар помогали тушить и оказавшиеся неподалеку инспекторы ДПС.

Заместитель ОГИБДД УМВД России по г. Керчи майор полиции Дмитрий Мануилов и командир отдельного взвода ОГИБДД УМВД России по г. Керчи капитан полиции Месут Эсатов, следуя на служебном транспорте по ул. Шлагбаумской, заметили на проезжей части отечественный автомобиль, из-под капота которого вырывались густые клубы дыма. Водитель, выскочив из машины, тщетно пытался справиться с опасной ситуацией. Полицейские незамедлительно поспешили на выручку. Вызвав пожарный расчёт, инспекторы ДПС при помощи огнетушителя приступили к тушению транспортного средства, — сообщили в МВД по РК.

Благодаря действиям стражей правопорядка до прибытия огнеборцев пламя удалось сбить и снизить последствия возгорания. Предварительно, причиной воспламенения машины могла стать неисправность электропроводки.

Водитель автомобиля поблагодарил полицейских за оказанную помощь в предотвращении чрезвычайной ситуации.