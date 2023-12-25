Автопожар в Красногвардейском районе – «Mazda» загорелась на ходу

Вчера, в 17:18 на пульт оперативного дежурного «Пожарной охраны Республики Крым» поступил сигнал о возгорании автомобиля в селе Цветково (в Красногвардейском районе). Пожарные немедленно выдвинулись к месту происшествия.
По прибытии стало известно, что легковой автомобиль «Mazda» загорелся в движении. Водитель эвакуировался самостоятельно. Огнеборцы проложили рукавные линии и ликвидировали пожар в течение 40 минут. Площадь его составила 4 квадратных метра. Пострадавших нет, — сообщили в МЧС РК.
Причину автопожара определят эксперты. Предварительно, речь идет о неисправности топливной системы.
Фото: МЧС РК.
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С тегами: МЧС России в Крыму