Автопожар в крымском поселке Октябрьское: «ГАЗель» загорелась на ходу

Крымские огнеборцы за 10 минут потушили автопожар. Тревожное сообщение поступило с улиц поселка Октябрьское Красногвардейского района Республики Крым. Очевидцы сообщили о то, что произошло возгорание автомобиля во время движения.

Сотрудники МЧС России оперативно прибыли на место и за 10 минут потушили горящую «ГАЗель». Площадь возгорания составила 8 кв. метров. В причинах происшествия разбираются эксперты.

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