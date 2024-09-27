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Автопожар в крымском поселке Октябрьское: "ГАЗель" загорелась на ходу

Автопожар в крымском поселке Октябрьское: «ГАЗель» загорелась на ходу

Опубликовал: CrimeaPRESS в МЧС Крыма 13:06 27.09.2024

Крымские огнеборцы за 10 минут потушили автопожар.  Тревожное сообщение поступило с улиц поселка Октябрьское Красногвардейского района Республики Крым. Очевидцы сообщили о то, что произошло возгорание автомобиля во время движения.

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Сотрудники МЧС России оперативно прибыли на место и за 10 минут потушили горящую «ГАЗель». Площадь возгорания составила 8 кв. метров. В причинах происшествия разбираются эксперты.

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