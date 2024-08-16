Автопожар в крымском селе Скворцово

Вчера поздно вечером (в 23:35) в МЧС поступило сообщение о возгорании автомобиля в селе Скворцово Симферопольского района. ВАЗ 21014 загорелся во время движения. Водитель самостоятельно покинул транспортное средство. Попытки самостоятельно потушить огонь ни к чему не привели.

Огнеборцы, оперативно прибыв на место происшествия, ликвидировали пожар на площади 3 кв. метра. Пострадавших нет. Причина происшествия выясняется. Предварительно — неисправность топливной системы.

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