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Автопожар в крымском селе Скворцово
Фото: МЧС РК

Автопожар в крымском селе Скворцово

Опубликовал: CrimeaPRESS в МЧС Крыма 14:03 16.08.2024

Вчера поздно вечером (в 23:35) в МЧС  поступило сообщение о возгорании автомобиля в селе Скворцово Симферопольского района. ВАЗ 21014 загорелся во время движения. Водитель самостоятельно покинул транспортное средство. Попытки самостоятельно потушить огонь ни к чему не привели.

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Огнеборцы, оперативно прибыв на место происшествия, ликвидировали пожар на площади 3 кв. метра. Пострадавших нет. Причина происшествия выясняется. Предварительно — неисправность топливной системы.

 

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