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Автопожар в Ленинском районе . «Опель» загорелся на ходу, водитель успел покинуть машину

Автопожар в Ленинском районе Крыма. «Опель» загорелся на ходу, водитель успел покинуть машину

Опубликовал: CrimeaPRESS в МЧС Крыма 14:04 01.07.2024

Огнеборцы ГКУ РК «Пожарная охрана Республики Крым» ликвидировали возгорание автомобиля в Ленинском районе

Днём 28 июня в службу спасения поступил сигнал о возгорании легкового автомобиля на автодороге с. Октябрьское — пгт. Багерово (Ленинский район). К месту вызова направился дежурный расчёт ПЧ пгт. Багерово ГКУ РК «Пожарная охрана Республики Крым» в составе 4-х человек и подразделение ГУ МЧС России по РК. По прибытии стало известно, что во время движения в автомобиле «Opel Astra» загорелись салон и моторный отсек. Водитель самостоятельно покинул транспортное средство. Огнеборцы оперативно подали генератор пены и ликвидировали возгорание в течение 15 минут на площади 6 кв. метров, — сообщили в МЧС РК.

Огнеборцы ГКУ РК "Пожарная охрана Республики Крым" ликвидировали возгорание автомобиля в Ленинском районе ☎️Днём 28 июня в службу спасения поступил сигнал о возгорании легкового автомобиля на автодороге с. Октябрьское - пгт. Багерово (Ленинский р-н). 🚒К месту вызова направился дежурный расчёт ПЧ пгт. Багерово ГКУ РК "Пожарная охрана Республики Крым" в составе 4-х человек и подразделение ГУ МЧС России по РК. ⭕По прибытии стало известно, что во время движения в автомобиле "Opel Astra" загорелись салон и моторный отсек. Водитель самостоятельно покинул транспортное средство. ⭕Огнеборцы оперативно подали генератор пены и ликвидировали возгорание в течение 15 минут на площади 6 кв. м. ⭕Пострадавших нет, причины устанавливаются. ❗Пожары в автомобилях быстротечны и представляют большую опасность Чтобы снизить до минимума возможность возникновения пожара в машине, необходимо содержать ее в технически исправном состоянии, эксплуатировать и обслуживать в соответствии с требованиями заводской инструкции, а также строго соблюдать правила пожарной безопасности.

Пострадавших нет, причины автопожара устанавливаются.

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Огнеборцы ГКУ РК "Пожарная охрана Республики Крым" ликвидировали возгорание автомобиля в Ленинском районе ☎️Днём 28 июня в службу спасения поступил сигнал о возгорании легкового автомобиля на автодороге с. Октябрьское - пгт. Багерово (Ленинский р-н). 🚒К месту вызова направился дежурный расчёт ПЧ пгт. Багерово ГКУ РК "Пожарная охрана Республики Крым" в составе 4-х человек и подразделение ГУ МЧС России по РК. ⭕По прибытии стало известно, что во время движения в автомобиле "Opel Astra" загорелись салон и моторный отсек. Водитель самостоятельно покинул транспортное средство. ⭕Огнеборцы оперативно подали генератор пены и ликвидировали возгорание в течение 15 минут на площади 6 кв. м. ⭕Пострадавших нет, причины устанавливаются. ❗Пожары в автомобилях быстротечны и представляют большую опасность Чтобы снизить до минимума возможность возникновения пожара в машине, необходимо содержать ее в технически исправном состоянии, эксплуатировать и обслуживать в соответствии с требованиями заводской инструкции, а также строго соблюдать правила пожарной безопасности.

Фото: МЧС РК.

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