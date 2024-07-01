Автопожар в Ленинском районе Крыма. «Опель» загорелся на ходу, водитель успел покинуть машину

Огнеборцы ГКУ РК «Пожарная охрана Республики Крым» ликвидировали возгорание автомобиля в Ленинском районе

Днём 28 июня в службу спасения поступил сигнал о возгорании легкового автомобиля на автодороге с. Октябрьское — пгт. Багерово (Ленинский район). К месту вызова направился дежурный расчёт ПЧ пгт. Багерово ГКУ РК «Пожарная охрана Республики Крым» в составе 4-х человек и подразделение ГУ МЧС России по РК. По прибытии стало известно, что во время движения в автомобиле «Opel Astra» загорелись салон и моторный отсек. Водитель самостоятельно покинул транспортное средство. Огнеборцы оперативно подали генератор пены и ликвидировали возгорание в течение 15 минут на площади 6 кв. метров, — сообщили в МЧС РК.