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Автопожар в Севастополе: загорелась припаркованная грузовая «ГАЗель»

Автопожар в Севастополе: загорелась припаркованная грузовая «ГАЗель»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 14:49 17.05.2020

Сегодня утром в Севастополе огнеборцы ликвидировали пожар в стоящем на парковке автомобиле. В 10:13 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по городу Севастополю поступила информация о том, что на парковке по улице Пожарова горит автомобиль.

Автопожар в Севастополе: загорелась припаркованная грузовая «ГАЗель»

По указанному адресу тут же были направлены два отделения 1-й пожарно-спасательной части. По прибытии было обнаружено, что огнём охвачена машина отечественного производства, площадь пожара 3 квадратных метра. На тушение был подан ствол высокого давления, — сообщили в ГУ МЧС по г. Севастополю.

Автопожар в Севастополе: загорелась припаркованная грузовая «ГАЗель»

Благодаря быстрым и грамотным действиям спасателей, в 10:25 пожар был полностью ликвидирован, распространения не допущено. На месте от МЧС работали 7 человек личного состава и 2 единицы техники, были задействованы также силы ГИБДД. Погибших и пострадавших нет. Причины пожара уточняются.

Автопожар в Севастополе: загорелась припаркованная грузовая «ГАЗель»

Фото: ГУ МЧС по г. Севастополю.

Автопожар в Севастополе: загорелась припаркованная грузовая «ГАЗель»

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