Автопожар в Симферопольском районе: во дворе жилого дома загорелся микроавтобус

В Симферопольском районе пожарные ликвидировали возгорание автомобиля. По информации МЧС РК, вчера вечером, в 21:30 поступил сигнал о том, что в селе Доброе, во дворе частного домовладения загорелся автомобиль «Mercedes-Benz Vito».

Для ликвидации возгорания выезжали сотрудники ПЧ с. Доброе ГКУ РК «Пожарная охрана Республики Крым». Огнеборцы ликвидировали пожар в течение 20 минут на площади 4 кв. метра. При происшествии никто не пострадал, причина устанавливается экспертами, — сообщили в чрезвычайном ведомстве.

Как известно, пожары в автомобилях (автопожары) быстротечны и представляют большую опасность. По заверению экспертов, чтобы снизить до минимума возможность возникновения пожара в машине, необходимо содержать ее в технически исправном состоянии, эксплуатировать и обслуживать в соответствии с требованиями заводской инструкции, а также строго соблюдать правила пожарной безопасности.

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