Автопожар в Вилино — на ходу загорелась «Мазда»

17 марта, в 15:04 в МЧС поступил сигнал о возгорании автомобиля в селе Вилино (Бахчисарайский район).

По прибытии стало известно, что во время движения загорелся легковой автомобиль «Mazda». Водитель самостоятельно покинул транспортное средство. Сотрудники МЧС РК оперативно ликвидировали огонь, — сообщили в чрезвычайном ведомстве.

Площадь автопожара составила 1 кв. метр. Пострадавших нет. В результате происшествия, огнем уничтожен моторный отсек, тем не менее авто ремонту подлежит.