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Автопожар в Вилино — на ходу загорелась «Мазда»
Фото: МЧС РК

Автопожар в Вилино — на ходу загорелась «Мазда»

Опубликовал: CrimeaPRESS в МЧС Крыма 12:31 20.03.2024

17 марта, в 15:04 в МЧС поступил сигнал о возгорании автомобиля в селе Вилино (Бахчисарайский район).

По прибытии стало известно, что во время движения загорелся легковой автомобиль «Mazda». Водитель самостоятельно покинул транспортное средство. Сотрудники МЧС РК оперативно ликвидировали огонь, — сообщили в чрезвычайном ведомстве.

Площадь автопожара составила 1 кв. метр. Пострадавших нет. В результате происшествия, огнем уничтожен моторный отсек, тем не менее авто ремонту подлежит.

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