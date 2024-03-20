Автопожар в Вилино — на ходу загорелась «Мазда»

17 марта, в 15:04 в МЧС поступил сигнал о возгорании автомобиля в селе Вилино (Бахчисарайский район).
По прибытии стало известно, что во время движения загорелся легковой автомобиль «Mazda». Водитель самостоятельно покинул транспортное средство. Сотрудники МЧС РК оперативно ликвидировали огонь, — сообщили в чрезвычайном ведомстве.
Площадь автопожара составила 1 кв. метр. Пострадавших нет. В результате происшествия, огнем уничтожен моторный отсек, тем не менее авто ремонту подлежит.
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