Автор тёмного фэнтези Лана Ременцова: "Верить себе, писать всё, что идёт из вселенского канала..."

Лана Ременцова — крымский современный писатель тёмного эротического фэнтези. По образованию — психолог-парапсихолог, состоит в Российском союзе писателей и имеет множество наград. Это уже не первая статья об этой удивительной женщине — нам снова захотелось вернуться к ней. Поведать историю её творческого тернистого, но, не побоимся сказать, успешного пути.

Напомним, Лана родилась в Симферополе. Писать начала ещё в юности — первые её романы читала вся школа. Потом всё куда-то ушло и завертелась жизнь, наполненная… магией. Да, да! Именно магией. Лана Ременцова унаследовала дар видеть то, что неподвластно многим людям, от прабабушки. И всю жизнь помогала и помогает людям по совести. А с 40 до 42 лет пережила тяжёлый кризис среднего возраста с потерей целей и постоянными болезнями, не поддающимися лечению.

Но весной 2019 года — в марте, когда земля просыпается от глубокого зимнего сна, поехала с мамочкой в Алушту. Развеяться да подышать свежим морским воздухом. Пройдясь по аллее, остановились у памятника Максима Горького. Постояли, почувствовали лёгкое дуновение ветерка как поглаживание по лицу, и поехали домой. В тот же вечер — будто навеянный древними силами — открылся новый литературный канал, понеслись белые вольные стихи, цитаты, сказания. Причём стихов до этого момента я никогда не писала! Так вышли две первые книги: «Струны моей нежной души и Ветер Вольный», затем пришёл первый роман, чистейшее любовное фэнтези: «Арина и Метеор, сын астероида Церера», — говорит Лана Ременцова.

Этот роман и стал первым её маленьким успехом: продавалась и электронная версия в ЛитРес, и печатная в офисе Ланы благодарным клиентам. Дальше также с мистическим видением боя там-тамов пришёл второй роман: «Марджани, дочь хунгана Вуду». Проявилась тёмная сторона героев как и во всех последующих книгах писательницы, а также эротика.

Впоследствии, мы узнали у Ланы Ременцовой, что она считает главной линией своих романов: это тёмная сила, тоже желающая прописаться в книгах. Такая как вампиры и демоны. И безумная развёрнутая страсть.

Настоящей крепкой любви не может быть без страсти! Это как Дед Мороз без мешка с подарками… так… жалкое подобие, — цитируем один из недавних постов Ланы Ременцовой в Фейсбук (где автор ведёт бурную писательскую деятельность, чем привлекает море почитателей, друзей и подписчиков).

Почему, Лана, ваши посты всегда так «заходят» людям, и вы сразу получаете много комментариев?

Потому что я люблю людей, а они, судя по всему, меня, — ответила нам Лана Ременцова, как всегда улыбаясь лучезарной улыбкой, согревающей людские сердца.

Дальше появилась книга: «Как пережить кризис среднего возраста и стать сильной личностью», где Лана Ременцова изложила свои техники расслабления, очищения, восстановления.

Лана, это психологическое пособие?

Скорее, психолого-парапсихологическое, — отмечает писательница.

Затем пришли четыре части самой яркой истории в творческом пути писательницы: «Поцелуй с Вампиром». Они сочетают в себе много жанров и нетипичный вампирский сюжет. Фэнтези, фантастика и юмор в диалогах героев – третья и четвёртая части. Боевик, триллер, мистика – вторая часть, ужасы и эротика.

Именно эти книги принесли Лане Ременцовой популярность и известность в узких кругах. Постоянные продажи вели её на Олимп. Пришла рецензия на первую часть от литературного агентства «Крупный шрифтЪ». Книги есть в магазине ЛитРес.

Лана, сколько максимально вы «продали» в каком-либо месяце «ваших вампиров»?

В июне было продано максимально двадцать пять книг, а так каждый месяц по-разному. Но даже и сейчас они ещё продаются, когда уже немного устарели, — смеётся писательница.

Благодаря этому роману, Лана вошла в Лонг-лист третьего Пушкинского фестиваля в Интернациональном Союзе Писателей. А также у неё взяла интервью Виктория Фёрт , журналист этого же союза.

Параллельно с вампирами пришла ещё одна не менее популярная книга: «Падший», также полюбившаяся многими читателями, особенно мужчинами. Завоевавшая внимание и любовь людей, получившая рецензии от экспертов. А позже у Ланы Ременцовой взял интервью Иван Митряйкин – один из основателей литературного агентства «Крупный шрифтЪ». Этот роман издался у них в твёрдой обложке, а также в новом дизайне, который великолепно подошёл роману. Переиздание получилось «на ура» и книга полетела на фестиваль:

Voices of Friends: Poetry and Art Festival (Голоса друзей: фестиваль поэзии и визуальных искусств) Казахстан/Боровое.

Затем роман поехал сюда:

Евразийская Неделя Культуры (the Eurasian Creative Week) Лондон. Здесь все участники фестиваля представляли свои книги в видео-презентации.

Позже мы получили два чудесных сертификата со значком в качестве бонуса. И воспоминания об участии наших книг в столь великом мероприятии, — подчёркивает писательница.

Почему этот роман нравится мужчинам, что вы можете о нём сказать?

Наверное, потому что он совершенно с необычной темой: ад изнутри, главные герои демоны во главе с Люцифером. И главное — сюжет такой закрученный, что ни один читатель, который общался со мной в мессенджере, читая его, не догадался, какую же концовку я приготовила. Это не просто тёмное любовное фэнтези, а ещё и романтическая фантастика, — говорит Лана.



У вас есть ютуб-канал и трейлеры на все книги. Кто вам их делал?

Татьяна Носальская. Менеджер известной писательницы мистических детективов Натальи Солнцевой и моей подруги. Она меня наставляет, поддерживает и подталкивает, когда опускаются крылья. Этот талантливый и душевный человек вытянула меня из депрессии этой осенью, когда я проходила писательскую ломку, после «атаки» на мои книги критиков, — говорит автор.

Кстати, об этом мы тоже хотели вас спросить. Как вы одолели своих монстров тогда? И как мы все уже увидели — после написали сразу же три книги ещё до конца прошлого года.

Это был действительно очень тяжёлый период. Я никогда не боялась критики, всегда прислушивалась, исправлялась и писала дальше. Начиная ещё с первой своей книги. Постоянные читатели мне придавали сил творить, продажи, звёзды, отзывы, успех… Я даже и не подозревала, что пишу неправильно с художественной точки зрения. Но когда мне критики указали на мои ошибки в… казалось бы… успешных книгах, по началу взбесилась в силу своего холерического темперамента. Потом начала перечитывать сама свой роман… так сказать глазами критиков… и не поверите, у меня начался нервный глазной тик, который ничем не лечился, потому что я увидела всё то, о чём мне написали в отзывах на ЛитРес. Тогда я и впала в депрессию. Ревела как белуга, даже хотела всё бросить. Меня поддерживали многие друзья. Но два друга сразу включились по-другому в моё состояние, за что я им очень благодарна! Это Павел Сидоренко – спортсмен и писатель, и Иван Митряйкин — один из основателей литературного агентства «Крупный шрифтЪ». Павел предложил мне прочесть «Справочник писателя» Эльвиры Барякиной, а Иван – «На затравку Чака Паланика». Приобрела эти книги и со всем упорством, на какое только была способна, начала читать. Вот тут я прошла настоящую писательскую ломку, осознав все свои ошибки и недочёты, — делится переживаниями Лана. — Прошёл месяц… И я заново возродилась… Как Феникс из пепла.



Писательница заново глубоко отредактировала любимую книгу «Падший», и написала новую короткую юмористическую сказку уже с новыми знаниями. Сказка «зашла» читателю и тоже продавалась, радуя новыми читателями. А дальше пришёл сюжет следующей книги, ставшей такой же успешной как все предыдущие. «Подземелье» – это мистика, ужасы и эротика. Главные герои проходят тяжелейший путь. Такой, который и врагу не пожелаешь. И также как в «Падшем» здесь лютует тёмная сила из ада, сильная и несгибаемая. Побеждают ли её герои? Узнаете, прочитав книгу Ланы Ременцовой на ЛитРес — ЗДЕСЬ .

И… казалось бы… в конце года пора бы было писательнице отдохнуть после плодотворного труда, но внезапно навеяло литературным ветром ещё один неординарный роман. Под названием — «Вампиры».

Лана, почему опять вампиры?

Честно? Не знаю! Так пришло. Главная героиня этого романа — современная двадцатилетняя девушка. Остра на язык, с уникальной кровью, поэтому выпить её нельзя ни одному вампиру. Так и началась новая история любви главного героя графа Валевия – вампира и Кармы, красавицы брюнетки. Война миров между кланами лекатов и релеготов перемежается с противостоянием сильных характеров главных героев. Книга, а также её трейлер выйдут в начале этого 2022 года.

Какие у вас планы на будущее?

Писать. А вообще — в планах уже вторая часть нового романа «Вампиры».

Отлично, вы собираетесь покорять новые вершины?

Конечно.

Чтобы вы посоветовали начинающим авторам?

Верить себе, писать всё, что идёт из вселенского канала. И главное! Тщательнее проверять свои книги, прислушиваться к критике, и обязательно учиться писать лучше, как это делаю я.

Пожелаем успеха сильной и веселой писательнице Лане Ременцовой!

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