Жизнь и тёмное фэнтези Ланы Ременцовой

В один из февральских холодных вечеров, за чашечкой кофе латте в Котофейне , мы беседуем о жизни и творчестве с популярным в Крыму писателем Ланой Ременцовой. Беседа с этой неординарной и даже загадочной личностью предполагала стать долгой и насыщенной, но… итог превзошел все ожидания.

Будучи читателем романов Ланы Ременцовой, я, сам того не ожидая, стал редактором её книг. А теперь выступаю в качестве журналиста. Это интервью можно назвать неклассическим еще и потому, что оно проходит онлайн, связывая своими сетевыми нитями два города соседних стран: Симферополь (Россия) и Минск (Беларусь). В общем, международный формат получается:)

Путь в литературу и Вселенский канал

— Лана, на вашей странице в Фейсбук указана тематика изданных книг: вампирская сага, демоны, Вуду, психология. Почему именно так и не иначе?

Можно ответить просто: эти темы мне хорошо знакомы. Но даже если я уточню, что они глубоко прочувствованы мною, этого будет мало. В силу наследственного дара от прабабушки я с юных лет занималась эзотерикой, затем получила высшее психологическое образование, увлекалась астрологией, прошла посвящение в мастера Рейки, изучала космоэнергетику, парапсихологию, всё подтверждено сертификатами. И вот более 25 лет я профессиональный таролог-психолог-парапсихолог. Магия, которая мне доступна, помогает моим клиентам в решении различных проблем, в данной деятельности я фанатична и совестлива до мозга костей.

Поразительно и уникально! Но если у вас такая многосторонняя деятельность в магической сфере, зачем нужен еще и писательский труд, отнимающий так много времени и сил?

Писать свои первые романы я начала еще в юности. Писала много, исписывая шариковой ручкой полные общие тетради, иллюстрации сама рисовала. Читала вся школа: сверстники, учителя – всем очень нравилось! Окончательному приходу в литературу предшествовал тяжелейший кризис среднего возраста, который я пережила с сорока до сорока двух лет (так появилась книга « Как пережить кризис среднего возраста и стать сильной личностью » – прим. ред). Начались болезни одна за другой, болевые спазмы, не подающиеся никакому лечению, постоянный вызов «скорой». Спустя год такой жизни, ранней весной 2019 года, я поехала с мамочкой в Алушту – подышать свежим морским воздухом. Мы постояли у памятника Максиму Горькому, и… вдруг я ощутила какое-то лёгкое дуновение ветра, а вечером того же дня появились первые стихи. Они неслись ураганом, и я не успевала записывать их! А ведь до этого никогда не писала стихов.

— Да, удивительный случай! Мистический даже.

А через месяц пришёл сюжет моего первого «белого» романа – « Арина и Метеор, сын астероида Цереры ». Он был опубликован на моей авторской странице на сайте ЛитРес. Затем появился второй – уже «тёмное» фэнтези: « Марджани, дочь хунгана Вуду ».

И пошло-поехало! Меня словно котёнка взял кто-то невидимой рукой и окунул во Вселенский канал, откуда стали приходить сюжеты остальных романов один за другим. Так сотворились мои пресловутые вампиры и « Падший ».

— А вот на этом месте давайте я зачитаю часть своей рецензии на «Падшего», и мы осмыслим еще лучше: что же через Лану Ременцову несёт этот канал в мир читателей и литературоведов:

«Падший» — одна из золотых коллекций историй любви, которые выходят в свет из-под пера Ланы Ременцовой. Почему золотых, если главные герои её фэнтези преимущественно демоны и вампиры – совершенно, казалось бы, не ангельские создания?.. На такой закономерный вопрос ответ прост: эти «темные» герои в образах мужчин бесподобно красивы и связывают свои судьбы с земными женщинами, которых любят чисто, искренне – по-настоящему. И о такой взаимной любви нам, современникам автора этих книг, можно только мечтать.

Выходит, что Лана Ременцова в образах, чувствах своих героев, в описываемых событиях соединила сразу несколько пар противоположностей, расширяющих обыденное сознание человека: свет и тьму, рай и ад, добро и зло?.. Так ли это?

Свет и тьма . Как известно, свет – это то, что показывает истинное положение происходящего, а тьма скрывает истину, окутывая нас иллюзорным туманом. В самом начале «Падшего», в эпилоге, автор описывает одного из иерархов Тьмы – Люцифера, который отправляет на задание своего любимого ученика – демона Пауля. И тот, и другой, показаны Ременцовой необычно красивыми и вполне воспитанными, и даже благородными существами, ведь их «темная» деятельность связана со светлой миссией – очищение города Таонгрина от грешных душ бандитов, наркоманов, проституток и всякой другой нечисти. Тем самым автор возвращает нас к культуре античного мира, ведь Lucifer – «светоносный» (от lux – «свет», и fero – «несу») в римской мифологии – это персонификация утренней звезды (планеты Венеры), что соответствует древнегреческому Фосфору (Эосфору) и древнерусской Деннице. Нахмурятся, услышав подобное, сторонники христианства, ведь с позднего средневековья Люцифер становится синонимом падшего ангела, отождествляемого с Сатаной, Дьяволом… Но лично мне, читая «Падшего», было комфортно воспринимать Люцифера и его учеников (демонов) как существ, выполняющих работу, угодную Богу.

. Как известно, свет – это то, что показывает истинное положение происходящего, а тьма скрывает истину, окутывая нас иллюзорным туманом. В самом начале «Падшего», в эпилоге, автор описывает одного из иерархов Тьмы – Люцифера, который отправляет на задание своего любимого ученика – демона Пауля. И тот, и другой, показаны Ременцовой необычно красивыми и вполне воспитанными, и даже благородными существами, ведь их «темная» деятельность связана со светлой миссией – очищение города Таонгрина от грешных душ бандитов, наркоманов, проституток и всякой другой нечисти. Тем самым автор возвращает нас к культуре античного мира, ведь Lucifer – «светоносный» (от lux – «свет», и fero – «несу») в римской мифологии – это персонификация утренней звезды (планеты Венеры), что соответствует древнегреческому Фосфору (Эосфору) и древнерусской Деннице. Нахмурятся, услышав подобное, сторонники христианства, ведь с позднего средневековья Люцифер становится синонимом падшего ангела, отождествляемого с Сатаной, Дьяволом… Но лично мне, читая «Падшего», было комфортно воспринимать Люцифера и его учеников (демонов) как существ, выполняющих работу, угодную Богу. Ад и рай . На мысль о единстве этих посмертных состояний человеческих душ уже наводит всё сказанное выше. Причем по некоторым особо важным вопросам Люцифер обращается к Богу как к высшему владыке мирозданий – к Всевышнему, что сближает данную художественную книгу в жанре фэнтези с метафизической картиной мира, описанной, например, в религиозно-философском трактате Даниила Андреева «Роза Мира». Причем прозрению Андреева о делении Вселенной на множество взаимосвязанных миров (слоев) очень близок взгляд Ременцовой: она делит «свой» ад на нижний (тут, кстати, тот самый метафоричный котёл, в котором горят и страдают души грешников) и элитный (тут как раз-таки и обитает Люцифер и его лучшие демоны)… Есть параллель и с адом на Земле – это город Таонгрин, по сравнению с котором элитный ад Люцифера кажется раем.

. На мысль о единстве этих посмертных состояний человеческих душ уже наводит всё сказанное выше. Причем по некоторым особо важным вопросам Люцифер обращается к Богу как к высшему владыке мирозданий – к Всевышнему, что сближает данную художественную книгу в жанре фэнтези с метафизической картиной мира, описанной, например, в религиозно-философском трактате Даниила Андреева «Роза Мира». Причем прозрению Андреева о делении Вселенной на множество взаимосвязанных миров (слоев) очень близок взгляд Ременцовой: она делит «свой» ад на нижний (тут, кстати, тот самый метафоричный котёл, в котором горят и страдают души грешников) и элитный (тут как раз-таки и обитает Люцифер и его лучшие демоны)… Есть параллель и с адом на Земле – это город Таонгрин, по сравнению с котором элитный ад Люцифера кажется раем. Добро и зло. Когда человек понимает, что это две стороны одной медали, тогда он становится мудрее. Пауль и Илана, беспощадно, жестоко убивая простых и «элитных» бандитов, очищают Таонгрин от местной нечисти, спасают от бедствий это город и его порядочных жителей – зло во имя добра. Люцифер тем самым получает эти грешные души, место которым только в его котле, и мы, читая соответствующие эпизоды, понимаем, что такое распределение душ одобрено Богом – тоже зло во имя добра…».

Видение сюжетов и эротика не для рейтинга

— А сейчас мне, наверное, как и любому читателю, хочется уточнить: ад, описанный Ланой Ременцовой в этой книге, он тоже увиден из того Вселенского канала мира?

Да. Каждая книга пишется на одной волне. Я сюжеты не придумываю, а вижу их. Так, если перед написанием книги «Марджани, дочь хунгана Вуду» мне снился бой барабанов, то перед первой книгой серии « Поцелуй с вампиром » было такое видение: острые шпили готического замка и рой летучих мышей… И тогда я уже поняла точно, что буду писать о вампирах.

А перед написанием второй книги данной серии – это было в полнолуние – я иду и вдруг… мозг отключается, и я вижу болото, страшные руки монстра… вокруг всё липкое, грязное… я чувствую этого монстра и вижу, что он тянется ко мне… Стало ясно, что сюжет второй книги будет связан с этим болотом.

— Причём такое ваше ясновидение эпизодов, сюжетных линий граничит с реальными событиями и объектами Земли.

Да. Адская планета-монстр Ремина из «Падшего» и остров Альдабра из «Арина и Метеор, сын астероида Цереры» реально существуют.

А события в трилогии «Поцелуй с вампиром» происходят в Трансильвании – это регион Румынии, в Ханчжоу – город в Китае, и немного в Японии, в городе Токио.

— Кстати, вот один из отзывов на вторую книгу этой серии о вампирах. Его написал читатель на сайте ЛитРес, где опубликованы все книги Ланы Ременцовой:

«Мастерство растет, живопись сцен прописывается более отчетливо. Порой отчетливо до крайности, это про эротику. Впечатления – читабельно, захватывающе, возбуждающе. Для тех, кто понимает толк».

— Для тех, кто еще не читал книг Ременцовой, а впрочем, и для тех, кто уже их ценитель, расскажите, Лана, эротика в описанных вами сюжетах это что: повышение рейтинга, неизбежность маркетинговых линий или нечто более сокровенное?

Я раскрою вам тайну. В новом моем романе «Сапфир», который продолжит серию о вампирах и их любимых дамах, эротики будет еще больше и… она будет уже другой, даже шокирует, возможно, кого-то из читателей. Но я использую такие эпизоды не для маркетингового успеха книг. Как психолог я показываю силу сексуальной совместимости любящих друг друга людей. Эта тема очень интересует, волнует современного человека. Совместимость в сексе решает, предупреждает целый комплекс проблем. Есть одно известное выражение: «любовь без секса пресна, как и секс без любви». Один мой читатель сказал мне недавно, что поражён такому контрасту в характерах моих вампиров: и Валентин, и его сын Константин в ярости разрывают на части своих врагов, похлеще любого зверя, но способны к трепетной, нежной, преданной любви к женщине. Мои читательницы в личной переписке признаются мне, что их мужья, прочитавшие, книги из трилогии «Поцелуй с вампиром», копируют поведение альфа-самцов, и это лишь укрепляет брачный союз.

Место встречи изменить нельзя – Фейсбук и другие соцсети

— Такая обратная связь с читателями – это впечатляет!

Многие из них стали моими друзьями в социальных сетях, и в жизни вне интернета! Эти люди поддерживают меня искренне, и я им очень благодарна за такую опору и защиту, за их мудрые советы!

— Да, в Фейсбуке страница Ланы Ременцовой очень популярна! Там у вас много активных друзей, потому что вы сами очень активная во многих литературных группах этой социальной сети, и дискуссии там бывают часто весьма содержательные. Вас поддерживают в том числе известные арт-персоны, медийные личности. Расскажите, кто это?..

Из литературной среды это Александр Гриценко – драматург, прозаик, продюсер, председатель правления Интернационального союза писателей, Наталья Солнцева — известный автор мистических детективов , Андрей Панченко — прозаик, добрый сказочник и немного фантаст, Гасан Салихов — драматург, поэт из Дегестана. Есть в моей группе поддержки писатели и журналисты — это Александр Оленев и Виталий Бабич. А буктрейлеры для моего ютуб-канала мастерски делает Татьяна Носальская – менеджер писателя Натальи Солнцевой и теперь уже также мой помощник по решению многих вопросов. Я безмерно рада и благодарна дружбе с этими профессионалами, а также благодарна всем сотрудникам ЛитРес , которые меня консультируют в любое время! Из мастеров эстрады моя большая опора — Андрей Крутов, солист и музыкальный руководитель группы «Ласковый май». Помогает мне в проектах Валерий Парадовский — актер театра и кино. Среди моих друзей есть психологи — это Максим Патрушев, мастер НЛП, и Татьяна Ромашева, перевернувшая моё сознание в лучшую сторону всего лишь одной онлайн-консультацией; есть спортсмен Павел Сидоренко и стрит-арт художник Ден Феодосенко. Для меня также очень важно то, что в Фейсбуке у меня появились прекрасные друзья и защитники, среди которых тоже есть писатели и поэты: это Иван Митряйкин, Евгений Тропин, Юрий Шевченко, Лидия Пугачёва, Ирина Сыромятникова, Сергей Козел, Александр Гром, Игорь Кравчук. Среди моих друзей есть просто очень хорошие, искренние люди, поддерживающие меня морально: Марс Гильманов, Ирина Терентьева, Александр Бунин, Алексей Соковых, Борис Колесников, Наташа Качараева, Александра Эме, Ольга Эрнестовна, Елена Хлебникова. Я безмерно благодарна за поддержку моей любимой мамочке и родной сестричке Анне Васильевой, ставшей моделью для обложек трилогии о вампирах. И по-особому приятно, что читатели и члены их семей тоже становятся моими друзьями, как, например Татьяна Гальвиницкая, которая на днях вот что написала в комментариях к моему посту на Фейсбуке (ищет в смартфоне – прим. ред.):

«Вообще вся трилогия про вампиров, даже изначально, супер, а сейчас читаем Арину и Кира в очередной раз, и женщины нашего отдела влюбились в парня!»

— Прекрасно! Анализируя комментарии на Фейсбуке и ЛитРесе, я быстро сделал вывод о том, что почитатели литературного таланта Ланы Ременцовой, наделены хорошим вкусом, чувством юмора, коммуникабельны, и поддерживают своего кумира.

И меня это очень радует, вдохновляет! А некоторые из названных выше друзей приглашены на презентацию моих книг, которая пройдет в Москве в апреле этого года.

— Об этом, пожалуйста, подробнее!

Это будет закрытая презентация в клубном пространстве Party Hard. Закрытая, потому что количество мест ограничено. Фотосессия пройдет в зале «Ведьмак», интерьер которого идеально подходит под стилистику моей трилогии о вампирах, а презентация состоится в зале «Викинги» и сохранит готический стиль в одежде и, в целом, в атмосфере этого вечера.

— Очень специфично и романтично. О том, как всё прошло, прочтем, прежде всего на Фейсбуке у Ланы Ременцовой – по свежим следам.

Да! Постараемся выложить фотоотчет максимально быстро. И не только на Фейсбуке, но и ВКонтакте, и в Одноклассниках и, конечно же, будет эффектный ролик на моём ютуб-канале.

От ламината до космоса

— Услышал сейчас про видеоролик, и захотелось снова прокрутить кинопленку жизни Ланы Ременцовой на десятки лет назад. С какими трудностями, кроме кризиса среднего возраста, вам пришлось столкнуться и закалить свой характер?

Хм… Мне сейчас тоже нужно прокрутить быстренько эту мою кинопленку… До прихода в литературу мне было интересно абсолютно всё: от ламината на пол и заканчивая космосом. Причем я постоянно занималась и занимаюсь магией – помогаю людям, как могу, по совести. До того, как я вышла замуж и родила сына, жизнь столкнула меня с бизнесом, связанным с бильярдными столами. Ох, как я сильно намучилась с ними! Но, с другой стороны, такой путь закалил меня, научил больше понимать людей – намного лучше, чем постоянная учёба на различных курсах.

— Подтверждение этому – пару отзывов ваших читателей на ЛитРес:

«В книге «Как пережить кризис среднего возраста» каждый найдёт для себя совет в сложной ситуации на все времена, не только при таком кризисе среднего возраста, но и при любых жизненных трудностях и неурядицах! Заставляет посмотреть на ситуацию с совершено другой стороны, расставить жизненные приоритеты и подскажет как достичь своей цели другим путём!

Ланочка Ременцова – замечательный, чувствительный и отзывчивый Человек!!! С большой буквы!».

«Когда берёшь в руки книгу, то погружаешься не только в художественный мир героев, но и задумываешься о самом авторе, истории написания его произведений. Бесспорно, Лана – это душевно тонкий, одарённый автор, которому доступно чувство многогранности, индивидуальности, необычайной фантазии и мастерства».

Спасибо, Витольд! Мне очень приятно вспомнить эти многие другие отзывы! Читатели книги «Как пережить кризис среднего возраста и стать сильной личностью» писали мне о том, что она очень интересно и легко читается, в ней много полезных практик и советов, которые могут помочь изменить жизнь к лучшему. А еще в этой книге описана новая техника дыхания на расслабление внутренних органов. Читайте, познавайте новое и укрепляйте здоровье и душевный мир, дорогие мои читатели!

Лирика божественная и ветреная

— За два года активной литературной деятельности вы опубликовали на ЛитРесе девять книг, среди которых – два сборника стихотворений. Каков же он, поэтический мир Ланы Ременцовой?

Когда в марте 2019 года меня посетила поэтическая муза, я впервые в жизни начала писать стихи, причем белые, вольные, и за месяц их было написано сорок. Они опубликованы на ЛитРесе в сборниках « Струны моей нежной души » и « Ветер вольный » и на литературном портале Стихи.ру . Особое место среди них занимают религиозно-божественная и ветреная лирика

— А сначала был написан цикл на божественную тему?

Да. Эти строки касались меня своим крылом, когда я была во дворике моей любимой церкви – храма Всех Святых. Этот один из старейших храмов Симферополя находится на кладбище и уникален тем, что за все время своего существования он не упразднялся и не закрывался. И вот в таком месте я чувствовала присутствие духов и музы божественных откровений…

— Прочтёте некоторые из них?

Да, с удовольствием:

Куда идет душа моя?

Сижу во дворике любимой церкви.

Так мирно и спокойно тут!

Открыты мне святые дверки.

Мечты гармонии придут.

Души моей идет проверка.

К добру дороги приведут.

Восторжествует свет!

Куда идет душа моя?

И Бог дает на все ответ,

Покуда плоть моя жива.

Вера

А даст ли Он ответ на все?!

Ты веру укрепи!

Тогда придет к тебе добро,

Погаснет тьма во лжи.

Во лжи и хитрости своей,

Погибнет демон зла.

Уйдут все беды от людей.

Укрепит нас она,

Та вера в свет, и Асмодей

Уйдёт в тартары навсегда!

— Уйдут все беды от людей – эта мысль проходит не только в книгах Ланы Ременцовой, но и ее стихах. А ветреная лирика относится к язычеству?

Отчасти да. Ведь воздух – одна из четырех стихий Земли. Однако это общение с ветром невымышленное. Изначально я почувствовала нежное поглаживание ветра по волосам, когда находилась во дворе школы № 16, где учился мой сын. И началась эта прекрасная лирика, а вот тяжёлый стих от ветра – ураган – пришел ко мне на рассвете, в 6 часов утра, чтобы я закричала о нём всему миру. Я чувствовала всё, о чём писала:

Ветер: начало (фрагмент)

Ветер деревья колышет,

Мозг мой в настрое таком,

Что его действия слышу,

И напишу обо всём.

Ласково треплет одежду:

«Ты напиши обо мне»,

Он в волосах моих – свежесть,

Рябью идёт по воде.

Ветер стал прообразом мужчины, причем идеального, поэтому возникла любовь к нему.

Ураган (фрагменты)

Ветер мне слог свой поведать пришёл.

Что я могу? Только писать.

Из тысяч людей меня он нашёл,

Чтобы об этом вам рассказать…

Ветер меня на качелях качает,

Волосы мои развевает в ночи,

Словно мужчина со мною играет:

«Ты моя милая, мир красоты!».

Да, Ветер звал меня с собою, но это привело бы к смерти – я думала об этом в течение суток и всё-таки решила расстаться с ним, написав последний стих этой лирики – «Разлука». Я выполнила просьбу Ветра: написала о нем стихи и опубликовала их в сборнике.

Сказки наяву и песенные тексты

— Удивительно! Обычный человек может согласиться, что ветер как стихия воздуха – это живое существо. Но возникновение чувственных отношений с ним… Лично я понимаю, что для психолога, мага и писателя Ланы Ременцовой это возможно. А что же было в вашей жизни после прощания с Ветром?

В знак его благодарности ко мне раз за разом приходило вдохновение на книги – писала, издавала их одну за другой при поддержке людей, – и простых, и влиятельных, – которые стали появляться на моём пути наяву и в интернете. Затем я стала чувствовать огонь – подключились огненные стихии, появились соответствующие посты в Фейсбуке.

— Да, я часто читаю такие ваши посты с заголовками «Огонь», «Молния», «Вулкан».

Эти слова помогают гармонизировать стихии в мощный положительный энергообмен! Недавно мы выложили на ютуб-канал очередную мою песню « Молния ». Понимаю, что через тот канал, который называю Вселенским, я как маг чувствую леших, домовых, русалок – сказки становятся явью…

Кстати, это прекрасное кафе «Котофей», где я нахожусь сейчас, очень сильно ассоциируется с героями сказок, со стихией земли, это кафе – одно из тех мест в моем городе, которые мне дороги, где я часто бываю.

А как подарок от стихии огня в декабре прошлого года появился первый буктрейлер , его создали мои друзья в Москве на трилогию о вампирах.

— А параллельно с этими потоками Лана Ременцова стала сочинять песенные тексты, то есть после ветреной лирики сочинительство стихов не прекратилось.

Да! Эти тексты к песням – магические: сижу в офисе, при свечах, в канун праздника Ивана Купала и вдруг… чувствую, что со мною общается дух леса – так появились стихи к песне « В ночь на Ивана Купала ». Затем в другой день жалуется мне демон, уставший от делёжки душ, – так появились слова к « Грустной песне демона ».

— Вот как разум Ланы Ременцовой объединяет все эти стихии, являясь по своей сути сосудом для светлых и темных сил. Это необычно даже с точки зрения религии.

А с магической точки зрения это очень естественно. Так уж вышло, что через меня говорят стихии и порой это происходит даже на уровне пророчества.

— В продолжение этой темы и, в целом, о жанре фэнтези прочту свой отзыв на публикацию, размещенную на информационной платформе КрымPRESS:

«Мне посчастливилось читать книги Ланы Ременцовой в трех ипостасях: как обычный читатель, как писатель и как редактор ее литературных творений. Все три позиции быстро сошлись во мне в одну точку: передо мною творения талантливого и плодовитого автора. Лана из той особой категории писателей, которые доводят свои идеи до финального изложения не только упорством, трудолюбием и тайм-менеджментом, но прежде всего умением настроиться для подключения к своему «каналу» вдохновения. Это особенно актуально для написания книг в таком ярком и сложном жанре, как фэнтези.

Основываясь на использовании мифологических и сказочных мотивов в современной интерпретации, фэнтези (сперва в литературе, а позже в живописи, музыке и кинематографе,) как разновидность фантастики вот уже шесть веков впечатляет умы и сердца любителей этого жанра прозы. И основные причины для этого две: во-первых, в отличие от научной фантастики, фэнтези не стремится объяснить мироустройство, в котором происходят действия произведений; во-вторых, в отличие от сказок, чудеса в фэнтези являются нормой описываемых миров и действуют так же системно, как и законы природы в окружающим нас реальном мире.

Действенная сила вымышленных миров Ланы Ременцовой, которые тесно и часто пересекаются с реально существующими географическими объектами Земли (Африка, Трансильвания, Китай, Япония), исходит прежде всего от героев. Они, будучи даже вампирами и демонами, воздействуют лично на меня, очень позитивно. Более того, эти существа по своему умению любить преданно и защищать свою возлюбленную и дорогих ей людей, а также по своему физическому совершенству становятся символами для подражания – для развития души и тела человека. Поэтому я не могу назвать этих существ монстрами, к тому же на страницах фэнтези Ременцовой они применяют свою суперсилу только в виде обороны и никогда не причиняют вред людям, в отличие от отбросов общества в виде бандитских группировок, наемных убийц, наркодилеров и прочей нечисти.

Литературно-художественную ценность романов Ланы Ременцовой я вижу в том, что она смогла сказать по-новому – ярко, мощно, страстно – о том, что в свое время доносили до человечества Достоевский, Гоголь, Булгаков: истинное зло исходит в наш мир от сил не внешних (внеземных), которых называем дьявольскими, а от внутренних: от ограниченности сознания людей-обывателей, бездуховных и бездушный и т.д.

А с учетом того, что со дня написания Ланой своей первой книги не прошло и двух лет, можно говорить об уникальности ее литературного таланта.

Жду, очень жду нового романа Ланы Ременцовой! И скоро буду иметь честь прочитать его первым! Ну, после корректора первым, если предельно точно:)»

Сапфир, Лилия и любовь в романах

— Что же еще могут узнать сейчас читатели о «Сапфире» – новой книге Ланы Ременцовой, которая в процессе создания?

Уже написано сто страниц этой четвертой книги серии «Поцелуй с вампиром». Возможно, я назову этот роман так: «Сапфир и Лилия». Лилия – это сводная сестра Сапфира, сына вампиров Константина и Арии. Эта книга – совершенно другая, иной стиль, более фантастический, и глубоко эротический, ведь информация идёт из другого канала, более порочного что ли, но как всегда очень интересного: переселения во времени, другие планеты и жители, мафиозные разборки, межпланетные войны и, конечно же, настоящая чистая любовь тоже будет.

— И такая любовь – это тоже особенность книг Ланы Ременцовой. Этот чистый родник чувств привлекает читателей – и женщин, и мужчин. В чем еще успех ваших книг?

Видимо, читатели чувствуют во мне сильную личность, упорно идущую к цели, я мотивирую их как психолог. Например, в третьей книге «Поцелуй с вампиром» показано постепенное примирение сына с отцом – это перевоспитание любовью, и оно стало возможным, когда Константин полюбил Арию.

— Константин и Ария, Валентин и Мейфенг, Пауль и Илана, Марджани и Азариос, Арина и Кир – вот сколько прозаических гимнов настоящей, чистой, преданной любви подарила своим читателям искренняя, магическая, неординарная, энергичная и счастливая Лана Ременцова. Я уверен, что сейчас к моим словам восхищения и благодарности присоединяются все ваши читатели-друзья-защитники!

Большое сердечное спасибо еще и еще раз всем за поддержку! А вам, Витольд, за эту беседу! С любовью, ваш современный автор Лана Ременцова!

Беседовал, размышлял и цитировал Витольд Ветерский

Фото сделаны в Котофейне и предоставлены героиней публикации.



Лана Ременцова в Интернет:

Авторская страница на Литрес: www.litres.ru/lana-aleksandrovna-remencova

Авторская страница на портале Стихи.ру: https://stihi.ru/avtor/masenihka

Страница на Фейсбуке: https://www.facebook.com/profile.php?id=100041418081372

Страница в Вконтакте: https://vk.com/id601910531

В Одноклассниках: https://ok.ru/profile/574311589984/pphotos/901328703584

Публикация в КрымPRESS: здесь